Kontrolle für volle Pendler-Parkplätze

Rund 400 Parkplätze für Pendler und Zug-Reisende gibt es beim Bahnhof in Neumarkt, der sich in den vergangenen Jahren zur Drehscheibe des Flachgaus und Teilen Oberösterreichs entwickelt hat. Mittlerweile zu wenig. Eine vom Land Salzburg in Auftrag gegebene Potenzialanalyse hat jetzt ergeben, dass bis zu 750 Stellplätze nötig wären und die Park&Ride-Anlage dahingehend erweitert werden müsste. Dies könnte etwa durch den Bau eines Parkhauses geschehen. Gespräche dazu gibt es schon länger. Bis es aber so weit ist, muss auf andere Möglichkeiten gesetzt werden.