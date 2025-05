Messe wird ab Juli zum Parkplatz für die Pendler

Durch den durchgehenden 15-Minuten-Takt der Linie 18 fahren künftig vier Buslinien vom Messezentrum in die Stadt. Der „18er“ wird dabei als Schnellroute geführt und hat in Mülln nur einen Zwischenstopp. In 13 Minuten soll so der Hanuschplatz erreicht werden. Betreiber wird der Albus sein. „Wir sind sehr flexibel und könnten in kurzer Zeit auch größere Busse einsetzen, wenn es notwendig wäre“, so Geschäftsführer Hermann Häckl.