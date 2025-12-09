„Er hat die Tat extrem für sich verharmlost“

Nach acht Jahren Ungewissheit kommt nun endlich Licht ins Dunkel im Vermisstenkrimi um die Jus-Studentin Jennifer Scharinger. Wie berichtet, hat ihr Ex-Freund – Andreas G. (Name geändert) – am Montag ein umfangreiches Tatgeständnis abgelegt.

Ja, er habe seine Freundin einst – am 22. Jänner 2018 – in deren Wohnung in Wien-Brigittenau umgebracht. Im Zuge eines Streits. Die damals 21-Jährige habe die Beziehung mit ihm beenden wollen, „daraufhin kam es zwischen uns zu einem Gerangel, ich habe meine Arme gegen Jennis Hals gedrückt – und sie erwürgt“. Gerichtspsychiaterin Sigrun Roßmanith erklärt, wie der Täter jahrelang mit der Schuld leben konnte.

„Krone“: Frau Dr. Roßmanith – ein Mann legt acht Jahre, nachdem er eine grauenhafte Tat begangen hat, angeblich freiwillig ein Geständnis ab. Was glauben Sie, warum hat er das gemacht?

Sigrun Roßmanith: Ich gehe davon aus, dass diese Freiwilligkeit durch Angst ausgelöst wurde; durch die peinigende Angst in ihm, ohnehin in Kürze seines Verbrechens überführt zu werden. Diesem Druck hat er seelisch anscheinend nicht standgehalten – und deshalb quasi die „Flucht nach vorne“ angetreten. Mit einer Beichte über seine schrecklichen Handlungen.