Zarter Rehrücken im knusprigen Speckmantel

12.11.2025 15:30

Peter Lehner zeigt uns diesmal, wie das edle Stück immer zart auf den Teller kommt. Peter verrät uns auch noch eine ganz spezielle Geheimzutat. Dazu gibt es einen geschmorten, köstlichen Rahmwirsing und eine Rotweinbirne. Ein perfektes Rezept, um seine Gäste mit den Genüssen der kalten Jahreszeit zu verwöhnen.

Rehrücken im Speckmantel
Zutaten: 250g Rehrücken, 1 Packung Bauchspeck, Butter, Thymian, Salbei, Lebkuchengewürz, Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Zuerst den Rehrücken mit Salz, Pfeffer und Lebkuchengewürz würzen und in Speck einrollen. Butter in einer Pfanne bei mittlerer Hitze aufschäumen lassen und den Rehrücken 1 Minute auf jeder Seite langsam braten. Kräuter hinzufügen und kurz durchschwenken. Anschließend auf ein separates Blech legen, mit Butter und Kräutern begießen und bei 90°C im Ofen 10 Minuten garen.

Rahmwirsing
Zutaten: 1 Wirsing, 2 Schalotten fein geschnitten, 100g Butter, 50g Creme Fraiche, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zitrone

Zubereitung: 
Vom Wirsing die äußeren, etwas härteren Blätter ablösen und in feine Streifen schneiden. Schalotten in Butter 5 Minuten glasig dünsten. Das geschnittene Kraut dazugeben und mindestens 20 Minuten weichdünsten. Etwas Wasser hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken, Crème fraîche hinzufügen und cremig rühren.

(Bild: krone.tv)

Rotweinbirne
Zutaten: 250ml Rotwein, 250ml roter Portwein, ½ Knolle Ingwer, Orangenzeste, Thymian, 2 Birnen, geschält und entkernt, 50g Zucker

Zubereitung: 
Zucker in einem Topf leicht karamellisieren lassen. Mit dem Rotwein und Portwein aufgießen. Kräuter und Gewürze hinzufügen und den Alkohol verkochen lassen. Hitze auf das Minimum drehen und die Birnen hinzufügen. 15 Minuten ziehen lassen. Aus der Flüssigkeit mit etwas Stärke eine cremige Sauce einkochen.

