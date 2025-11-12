Zarter Rehrücken im knusprigen Speckmantel

Peter Lehner zeigt uns diesmal, wie das edle Stück immer zart auf den Teller kommt. Peter verrät uns auch noch eine ganz spezielle Geheimzutat. Dazu gibt es einen geschmorten, köstlichen Rahmwirsing und eine Rotweinbirne. Ein perfektes Rezept, um seine Gäste mit den Genüssen der kalten Jahreszeit zu verwöhnen.