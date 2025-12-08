Vorteilswelt
Für heuer ist Schluss

Krampusse zogen ein letztes Mal durch die Straßen

Salzburg
08.12.2025 23:00
In Maxglan waren Krampusse von knapp 50 Passen aus dem In- und Ausland unterwegs. Es war für ...
In Maxglan waren Krampusse von knapp 50 Passen aus dem In- und Ausland unterwegs. Es war für heuer der letzte Lauf in der Stadt Salzburg. Tausende Besucher waren begeistert.(Bild: Markus Tschepp)

Begonnen hat es in diesem Jahr schon Anfang November – doch jetzt ist die Zeit von Nikolaus und seinen finsteren Begleitern für den heurigen Winter endgültig vorbei! Am Montag stieg in Maxglan der letzte Krampuslauf in der Stadt Salzburg. 

Zum Abschluss rückten knapp 50 Passen aus Salzburg, Oberösterreich, der Steiermark und dem benachbarten Bayern an.

Tausende Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Die Krampusse zogen über den Rochushof entlang der Huemerstraße in Richtung Bräuhausstraße. Auch das Wetter spielte mit, der Maxglaner Krampusrummel ging bei Temperaturen weit über der Gefriergrenze über die Bühne.

(Bild: Markus Tschepp)

Auch in Faistenau und Guggenthal zogen am Montag ein letztes Mal Nikolaus samt Krampussen gemeinsam durch die Straßen. Wie dort kam auch in Maxglan bei so manchem Besucher fast ein wenig Wehmut auf. „Schade, dass es für heuer vorbei ist. Ich freue mich auf 2026“, meinte etwa Sarah Fleiß.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Salzburg

