Krampusse zogen ein letztes Mal durch die Straßen

Auch in Faistenau und Guggenthal zogen am Montag ein letztes Mal Nikolaus samt Krampussen gemeinsam durch die Straßen. Wie dort kam auch in Maxglan bei so manchem Besucher fast ein wenig Wehmut auf. „Schade, dass es für heuer vorbei ist. Ich freue mich auf 2026“, meinte etwa Sarah Fleiß.