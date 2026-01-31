Verschärfte Regeln
Beliebte Urlaubsinsel verlangt Geld fürs Wandern
Auf der Urlaubsinsel Madeira gibt es nicht nur schöne Strände, sondern auch viele Wanderwege. Seit vergangenem Jahr müssen Urlauber allerdings ins Börserl greifen, wenn sie auf den beliebtesten Wegen wandern wollen. Heuer wurden die Regelungen noch einmal verschärft.
Nur sieben Routen waren im vergangenen Jahr kostenpflichtig, Touristen mussten drei Euro bezahlen, um sie bewandern zu dürfen. Die Insel im Altantik schärfte allerdings noch einmal nach: Seit 2026 sind mehr Wanderwege betroffen, das Wandern ist teurer und es gibt Besucherlimits.
Konkret müssen Urlauber jetzt auf allen 35 offiziellen Wanderwegen Eintritt zahlen, und zwar um 1,50 Euro mehr als im Vorjahr. 4,50 Euro kostet es, die Wege auf der Urlaubsinsel zu benutzen. Zahlen muss nur, wer älter als 12 Jahre alt ist und nicht auf Madeira wohnt, ist auf der Buchungs-Webseite zu lesen.
Für die Benutzung der Wanderwege muss man nicht nur bezahlen, sondern sich auch vorher anmelden. Nur wer vorher reserviert hat, darf die Wege auch tatsächlich betreten. Bei der Reservierung müssen die Wanderer auch angeben, um welche Uhrzeit sie losgehen wollen, für jeden Zeitraum gibt es ein Besucherlimit. So will die Insel erreichen, dass sich der Besucheransturm über den Tag verteilt und insgesamt in Grenzen hält.
Wer sich nicht an die Regeln hält – also nicht reserviert oder bezahlt –, muss mit einer Strafe rechnen. Die kann bis zu 50 Euro ausmachen. Kontrollen auf beliebten Strecken wurden schon angekündigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.