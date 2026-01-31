Beliebte Urlaubsinsel verlangt Geld fürs Wandern

Für die Benutzung der Wanderwege muss man nicht nur bezahlen, sondern sich auch vorher anmelden. Nur wer vorher reserviert hat, darf die Wege auch tatsächlich betreten. Bei der Reservierung müssen die Wanderer auch angeben, um welche Uhrzeit sie losgehen wollen, für jeden Zeitraum gibt es ein Besucherlimit. So will die Insel erreichen, dass sich der Besucheransturm über den Tag verteilt und insgesamt in Grenzen hält.