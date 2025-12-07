Offiziell! Urs Fischer zurück in der Bundesliga

Das deutsche Fußball-Bundesligaschlusslicht Mainz 05 hat den Schweizer Urs Fischer als neuen Trainer verpflichtet. Der 59-Jährige übernimmt beim Klub vom ÖFB-Teamspieler Philipp Mwene die Nachfolge von Bo Henriksen und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Das gaben die Mainzer am Sonntag bekannt.
Für Fischer ist die Bundesliga kein Neuland, von 2018 bis 2023 saß der 59-Jährige bei Union Berlin in der Trainerbank.
„Es gibt keine einfachen Aufgaben im Fußball, aber genau das macht es auch interessant. Ich habe mit Christian Heidel und Niko Bungert überzeugende Gespräche geführt, der Verein Mainz 05 passt auch insgesamt zu mir. Die solidarischen Mainzer Werte abseits des Platzes und der Wille, auf dem Platz niemals aufgeben und den Gegner immer unter Druck setzen zu wollen, die Emotionen auf den Rängen der MEWA ARENA – ich freue mich auf die Herausforderung und bin davon überzeugt, dass wir das Ruder als Team rumreißen werden“, wird Fischer in einer Aussendung der Mainzer zitiert.
