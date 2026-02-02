Überraschender Wechsel: RB hat eine neue Nummer 10

„Das gibt mir ein gutes Gefühl“

Gruda schilderte, dass es in der Vergangenheit zwischen RB Leipzig und ihm immer wieder Kontakt gegeben habe. „Dieser Umstand gibt mir ein gutes Gefühl und zeigt, dass der Klub sowie die Verantwortlichen von mir überzeugt sind und mich wirklich in der Mannschaft haben wollen“, sagte Gruda.