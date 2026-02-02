Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Deadline Day

Überraschender Wechsel: RB hat eine neue Nummer 10

Deutsche Bundesliga
02.02.2026 10:55
Brajan Grud wechselt zu RB Leipzig.
Brajan Grud wechselt zu RB Leipzig.(Bild: Krone KREATIV/facebook.com/rbleipzig)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Überraschender Deal in der deutschen Bundesliga: RB Leipzig verstärkte sich kurz vor Ende der Transferfrist mit Brajan Gruda!

0 Kommentare

Der 21-Jährige wird bis zum Sommer von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen und erhält beim deutschen Bundesligisten die Nummer 10.

„Brajan will regelmäßig Fußball spielen und das konnten wir ihm für die zweite Saisonhälfte nicht garantieren“, sagte Brightons Trainer Fabian Hürzeler.

„Das gibt mir ein gutes Gefühl“
Gruda schilderte, dass es in der Vergangenheit zwischen RB Leipzig und ihm immer wieder Kontakt gegeben habe. „Dieser Umstand gibt mir ein gutes Gefühl und zeigt, dass der Klub sowie die Verantwortlichen von mir überzeugt sind und mich wirklich in der Mannschaft haben wollen“, sagte Gruda.

Deutschlands U21-Vizeeuropameister von 2025 war im Sommer 2024 für über 30 Millionen Euro von Mainz nach Brighton gewechselt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.381 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
126.662 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
99.876 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Am Deadline Day
Überraschender Wechsel: RB hat eine neue Nummer 10
Deutschland-Abschied
ÖFB-Legionär schließt sich Traditionsverein an
„Ich bin entsetzt“
Zäher Vertragspoker: Hoeneß platzt der Kragen
Guirassy-Doppelpack
Zittersieg: Borussia Dortmund wendet Blamage ab
Sieg gegen Freiburg
Stuttgart fixiert drei Punkte in der Schlussphase

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf