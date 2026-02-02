Überraschender Wechsel: RB hat eine neue Nummer 10

Überraschender Deal in der deutschen Bundesliga: RB Leipzig verstärkte sich kurz vor Ende der Transferfrist mit Brajan Gruda!
Der 21-Jährige wird bis zum Sommer von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen und erhält beim deutschen Bundesligisten die Nummer 10.
„Brajan will regelmäßig Fußball spielen und das konnten wir ihm für die zweite Saisonhälfte nicht garantieren“, sagte Brightons Trainer Fabian Hürzeler.
„Das gibt mir ein gutes Gefühl“
Gruda schilderte, dass es in der Vergangenheit zwischen RB Leipzig und ihm immer wieder Kontakt gegeben habe. „Dieser Umstand gibt mir ein gutes Gefühl und zeigt, dass der Klub sowie die Verantwortlichen von mir überzeugt sind und mich wirklich in der Mannschaft haben wollen“, sagte Gruda.
Deutschlands U21-Vizeeuropameister von 2025 war im Sommer 2024 für über 30 Millionen Euro von Mainz nach Brighton gewechselt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.