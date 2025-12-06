Inter nach 4:0 gegen Como neuer Tabellenleader

„Natürlich wäre es uns anders lieber gewesen“
Inter Mailand hat den Erfolgslauf von Como eindrucksvoll gestoppt. Der italienische Fußball-Vizemeister gewann in der Serie A den Samstag-Schlager gegen Como 4:0 und übernahm zumindest für einen Tag die Tabellenführung.
Inter liegt zwei Punkte vor dem Stadtrivalen AC Milan, der erst am Montag im Einsatz ist, sowie Napoli. Der Titelverteidiger empfängt am Sonntag Juventus. Como war davor elf Spiele ungeschlagen und hatte im Saisonverlauf maximal ein Tor pro Spiel kassiert.
Gegen Inter gab es für die Mannschaft von Cesc Fabregas, bei der ÖFB-Teamverteidiger Stefan Posch in der Pause ausgetauscht wurde, nichts zu holen. Lautaro Martinez (11.), Marcus Thuram (59.), Hakan Calhanoglu (80.) und Carlos Augusto (86.) trafen für die Gastgeber.
