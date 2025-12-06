Nikolo bringt leuchtende Augen in Flüchtlingslager

Festliche Stimmung, glänzende Augen und ein heiliger Mann mit Herz: In der Adventzeit ist der Bischof von Myra für viele ein liebgewonnener Höhepunkt. Doch in Traiskirchen ging es dieses Jahr um mehr als um Schokolade und kleine Überraschungen. Für viele der geflüchteten Mädchen und Buben war es der allererste Kontakt mit dieser besonderen Tradition – ein Moment des Ankommens im neuen Land.