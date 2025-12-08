Klimapositiv? Saubere Kohle für unsere Böden

Bereits jetzt in der kalten Jahreszeit kann der Waldviertler Luftkurort Litschau ökologisch einmal mehr aufatmen. Denn dort wurde das Fernwärmenetz derart gut angenommen, dass man zu Spitzenzeiten mit Gas dazuheizen musste. Das ist jetzt vorbei. Mit einer neu angebauten Pyrolyseanlage, die aus Faserholz saubere Kohle mit fast 95 % Kohlenstoffgehalt erzeugt, werden nun sogar im Sommer ausschließlich die vielen Fernwärmenutzer versorgt, im Winter kommt wie gewöhnlich das Biomassewerk dazu.