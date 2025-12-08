Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorzeigeprojekt

Klimapositiv? Saubere Kohle für unsere Böden

Niederösterreich
08.12.2025 13:00
Fast 95 Prozent Kohlenstoff aus Faserholz. Das sieht man auch auf Gesichtern und Händen von ...
Fast 95 Prozent Kohlenstoff aus Faserholz. Das sieht man auch auf Gesichtern und Händen von Besuchern beim Tag der offenen Tür. Die Kinder hatten jedenfalls ihren Spaß.(Bild: Attila Molnar)

Die Idee reifte lange heran. Aber bereits in diesem Winter sorgt sie dafür, dass das Fernheizwerk in Litschau nicht nur auf Gas verzichten kann.

0 Kommentare

Bereits jetzt in der kalten Jahreszeit kann der Waldviertler Luftkurort Litschau ökologisch einmal mehr aufatmen. Denn dort wurde das Fernwärmenetz derart gut angenommen, dass man zu Spitzenzeiten mit Gas dazuheizen musste. Das ist jetzt vorbei. Mit einer neu angebauten Pyrolyseanlage, die aus Faserholz saubere Kohle mit fast 95 % Kohlenstoffgehalt erzeugt, werden nun sogar im Sommer ausschließlich die vielen Fernwärmenutzer versorgt, im Winter kommt wie gewöhnlich das Biomassewerk dazu.

Kohle mit hohem Reinheitsgrad
„Mit diesen beiden Anlagen können wir sogar eine klimapositive Kohle herstellen und viel CO2 speichern. Bei der Kohlegewinnung entweichen dem Holz Gase, die mehrfach dafür verbrannt werden. Gleichzeitig heizen wir mit derselben Wärme die Haushalte“, freut sich Chef Georg Hauer über die Win-win-Situation. Das Besondere an der neuen Anlage sei aber der hohe Kohlenstoffgehalt und die Reinheit der Kohle.

Die Chefs der neuen Anlage: Georg Hauer (li.) und Franziskus Seilern-Aspang ziehen aus der ...
Die Chefs der neuen Anlage: Georg Hauer (li.) und Franziskus Seilern-Aspang ziehen aus der Pflanzenkohle Gewinn für Natur und Börse.(Bild: Attila Molnar)

„Es ist zwar bisher nicht vorgesehen und wir könnten das bis dato auch nicht so detailliert protokollieren, aber mit dieser Qualität könnten wir theoretisch sogar als Lieferant für die Pharmazie oder für Tierfutterpräparat-Hersteller auftreten“, ist Hauer überzeugt. Aber zuerst wollen er und sein Partner Franziskus Seilern-Aspang „erden“, bevor sich Träumereien hingegeben wird.

Guter Nährstoff- und Wasserspeicher
„Kohle ist ein sehr guter Nährstoff- und Wasserspeicher, weshalb diese sich gut zur Erdanreicherung eignet“, skizziert Hauer den Absatzmarkt. Zusätzlich versuche man in manchen Ländern auch, die Kohle bei der Betonproduktion einfließen zu lassen. „Aber auch das ist höchstens Zukunftsmusik. Jetzt freuen wir uns vor allem noch darüber, dass unsere Kohle wirklich klimapositiv ist“, meint der findige Fernheizwerkbetreiber.

Porträt von René Denk
René Denk
Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
137.252 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
117.928 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Fußball International
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
111.875 mal gelesen
Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf