Schutzhülle „hat Funktion teilweise verloren“

Klappe zu, alles gut?

Nach dem Super-GAU in Tschernobyl am 26. April 1986 war um den zerstörten Atomreaktor rasch eine Schutzhülle errichtet worden mit dem Ziel, dass sie die Strahlung eindämmen würde. Allerdings hielt die Konstruktion nicht so lange wie erhofft: sie war bald einsturzgefährdet. Ein neuer Sarkophag musste her, dieser wurde 2006 auf die Ruine geschoben. Im Februar 2025 schlug schließlich die russische Drohne in die Hülle ein. Die Folgen gelten bislang als ungewiss.