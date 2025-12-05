Maierhofer: Rapid? „Käme viel zu früh für mich“

Stefan Maierhofer zu Gast im krone.tv-Sportstudio! Der „Major“ sinniert im Gespräch mit Michael Fally über seine errungene UEFA-Pro-Lizenz, ein mögliches Engagement als Rapid-Trainer („käme zu früh für mich“), die WM-Auslosung, Ralf Rangnick und die „größte Enttäuschung“ in seiner Karriere.