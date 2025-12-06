Gottschalk: Einzigartige Karriere einer TV-Legende

Heute (20.15 Uhr, RTL, wir berichten live) ist Thomas Gottschalk in „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vorerst das letzte Mal im TV zu sehen. Die vergangenen knapp 50 Jahre prägte er das Unterhaltungsfernsehen wie kein Zweiter. Zeit für eine kleine Rückschau auf deutschsprachige Entertainment-Geschichte.
„Top, die Wette gilt!“ – Nein, diesen Satz wird man bei Thomas Gottschalks Fernsehabgesang am Abend in „Denn sie wissen nicht, was passiert“ nicht hören, aber mit ihm wird man ihn auf ewig verbinden. Als er 1987 vom eher spröden Frank Elstner die Moderation der Unterhaltungsshow „Wetten, dass..?“ übernahm, überraschte er früh mit lockiger Mähne und frecher Schnauze. Das kam beim Publikum so gut an, dass er die Sendung bis 1992 führte – hätte er sich zwischenzeitlich nicht auch auf das weniger erfolgreiche Format „Gottschalk Late Night“ konzentriert, Wolfgang Lippert hätte ihn temporär nie ersetzt.
Die größten Stars der Welt kamen
Seine zweite, von 1994 bis 2011 andauernde, Ära bei „Wetten, dass..?“ sollte die prägendste werden. In der Hochzeit des linearen Fernsehens befand sich der gebürtige Bamberger in der Blüte seines Lebens. Zu dieser Zeit folgten die größten Stars der Welt den Einladungen zur Show. Der „King of Pop“, Michael Jackson, schwebte 1995 auf einer an einem Kran hängenden Plattform über die Bühne und kam 1999 nach Saarbrücken.
Allein zwischen 2000 und 2004 tummelten sich Namen wie Pamela Anderson, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Britney Spears oder Angelina Jolie auf der Wettcouch. In Zeiten der Social-Media-Selbstvermarktung heute unvorstellbar. Manchmal vergaloppierte sich Gottschalk mit sexistischen Schmähs. Aber noch heute gilt: andere Zeiten, anderes Humorverständnis.
Das völlige Fehlen von Scheu
Seine Medienkarriere begann er beim Bayrischen Rundfunk, das völlige Fehlen von Scheu qualifizierte ihn schnell fürs Fernsehen, wo er sich bei Formaten wie „Telespiele“ und „Thommys Pop Show“ erste Meriten verdiente. Jeans, Micky-Maus-T-Shirt, Spontanität und Improvisation im Talk – damit revolutionierte er das Entertainment im deutschsprachigen Raum. Nebenbei sorgte er mit Mike Krüger in trashigen Komödien wie „Die Supernasen“ oder „Piratensender Powerplay“ für Lacher.
Als Gast in der Erfolgsproduktion „Sister Act 2“ mit Whoopi Goldberg schnupperte er Hollywood-Luft. „Wetten, dass..?“ verlor mit dem Unfall von Samuel Koch 2011 seine Unschuld – die Tragödie nagt bis heute an Gottschalk. Late-Night-Ikone Harald Schmidt meinte einst, der „große Blonde“ hätte das Frechsein im Fernsehen erfunden. Allein dafür sind wir ihm ewig dankbar.
