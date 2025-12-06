Gottschalk: Einzigartige Karriere einer TV-Legende

„Top, die Wette gilt!“ – Nein, diesen Satz wird man bei Thomas Gottschalks Fernsehabgesang am Abend in „Denn sie wissen nicht, was passiert“ nicht hören, aber mit ihm wird man ihn auf ewig verbinden. Als er 1987 vom eher spröden Frank Elstner die Moderation der Unterhaltungsshow „Wetten, dass..?“ übernahm, überraschte er früh mit lockiger Mähne und frecher Schnauze. Das kam beim Publikum so gut an, dass er die Sendung bis 1992 führte – hätte er sich zwischenzeitlich nicht auch auf das weniger erfolgreiche Format „Gottschalk Late Night“ konzentriert, Wolfgang Lippert hätte ihn temporär nie ersetzt.