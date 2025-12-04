Der zusammengeklappte Scooter ist im Handgepäck

Die neue Mobilität in Kärnten findet zahlreiche Anhänger, viele Fahrgäste nehmen bei den Zugreisen ihr Rad oder einen Scooter mit.
Am Hauptbahnhof Klagenfurt ist in den letztenTagen vor der Einführung der Koralmbahn viel los. Karin Strobl aus Wernberg steigt etwa nur mit ihrem Scooter in den Zug. „Wenn er zusammengeklappt und im Handgepäck verstaut wird, kostet es nichts. Der Scooter bietet viele Vorteile“, schwärmt Strobl. So bringt er sie in Wernberg täglich von zu Hause zum Bahnhof.
Auch am Klagenfurt Bahnhofsplatz steigt sie dann auf den Scooter. „Mein Büro ist nicht weit weg, ich mache die Reise mit dem Scooter jeden Arbeitstag. Verspätungen gibt es keine. Ich hab mir ein Kärnten Ticket gekauft, mit dem ich die S-Bahn und die Regionalverbindungen gratis nutzen kann. Ich bin auch extra zum Weihnachtsmarkt nach Lienz gefahren, alles hat super geklappt.“
Informationen zu den neuen Fahrplänen und Co. gibt es am 4. Dezember am Hauptbahnhof (15-20 Uhr), am 5. Dezember im Einkaufszentrum Südpark (9-18 Uhr) und am 6. Dezember im Einkaufszentrum City Arkaden (9-18 Uhr).
Auch Rolf Schmid nutzt die Möglichkeit, mit dem Scooter, er reist jeden Tag aus St. Veit nach Klagenfurt. „Es läuft perfekt.“ Auch mit dem Rad nehmen viele Kärntner die Zug-Reisen in Anspruch. Und alle freuen sich auf die Koralmbahn, ab 14. Dezember steigt das Angebot an Zügen und Bussen kräftig an.
