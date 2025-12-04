Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Donnerstag Info-Tag

Der zusammengeklappte Scooter ist im Handgepäck

Kärnten
04.12.2025 12:00
Viele Fahrgäste nehmen den Scooter mit in den Zug.
Viele Fahrgäste nehmen den Scooter mit in den Zug.(Bild: Christian Tragner)

Die neue Mobilität in Kärnten findet zahlreiche Anhänger, viele Fahrgäste nehmen bei den Zugreisen ihr Rad oder einen Scooter mit.

0 Kommentare

Am Hauptbahnhof Klagenfurt ist in den letztenTagen vor der Einführung der Koralmbahn viel los. Karin Strobl aus Wernberg steigt etwa nur mit ihrem Scooter in den Zug. „Wenn er zusammengeklappt und im Handgepäck verstaut wird, kostet es nichts. Der Scooter bietet viele Vorteile“, schwärmt Strobl. So bringt er sie in Wernberg täglich von zu Hause zum Bahnhof.

Am Bahnhof Klagenfurt ist morgens immer viel los.
Am Bahnhof Klagenfurt ist morgens immer viel los.(Bild: Christian Tragner)

Auch am Klagenfurt Bahnhofsplatz steigt sie dann auf den Scooter. „Mein Büro ist nicht weit weg, ich mache die Reise mit dem Scooter jeden Arbeitstag. Verspätungen gibt es keine. Ich hab mir ein Kärnten Ticket gekauft, mit dem ich die S-Bahn und die Regionalverbindungen gratis nutzen kann. Ich bin auch extra zum Weihnachtsmarkt nach Lienz gefahren, alles hat super geklappt.“

INFOS
ALLES ÜBER FAHRPLÄNE

Informationen zu den neuen Fahrplänen und Co. gibt es am 4. Dezember am Hauptbahnhof (15-20 Uhr), am 5. Dezember im Einkaufszentrum Südpark (9-18 Uhr) und am 6. Dezember im Einkaufszentrum City Arkaden (9-18 Uhr).

Auch Rolf Schmid nutzt die Möglichkeit, mit dem Scooter, er reist jeden Tag aus St. Veit nach Klagenfurt. „Es läuft perfekt.“ Auch mit dem Rad nehmen viele Kärntner die Zug-Reisen in Anspruch. Und alle freuen sich auf die Koralmbahn, ab 14. Dezember steigt das Angebot an Zügen und Bussen kräftig an.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.616 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
135.635 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
122.686 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Kärnten
Donnerstag Info-Tag
Der zusammengeklappte Scooter ist im Handgepäck
Paukenschlag
Nach Glockner-Drama: Alpinist (39) wird angeklagt
Rechnungshof prüfte
Landeswohnbau: Gutes Zeugnis mit ein paar Makeln
Ab Montag in Spanien
Kärntner trainiert mit Rad-Superstar Tadej Pogacar
Krone Plus Logo
Welche Regel wo gilt
Denken beim Schenken: Wann darf ich umtauschen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf