Der zusammengeklappte Scooter ist im Handgepäck

Auch am Klagenfurt Bahnhofsplatz steigt sie dann auf den Scooter. „Mein Büro ist nicht weit weg, ich mache die Reise mit dem Scooter jeden Arbeitstag. Verspätungen gibt es keine. Ich hab mir ein Kärnten Ticket gekauft, mit dem ich die S-Bahn und die Regionalverbindungen gratis nutzen kann. Ich bin auch extra zum Weihnachtsmarkt nach Lienz gefahren, alles hat super geklappt.“