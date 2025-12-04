Kärntner trainiert mit Rad-Superstar Tadej Pogacar

Das Wernberger Radtalent Heimo Fugger düst am Montag mit seinem neuen Team UAE Emirates nach Spanien ins Trainingscamp. Dort trifft er auch auf den vierfachen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar.
Jetzt geht für Heimo Fugger das Abenteuer UAE Emirates so richtig los! Das Wernberger Radtalent, das sich heuer auf der Bahn zum Junioren-Welt- und Europameister gekürt hatte, wechselte Ende Oktober zum Development-Team der größten Rad-Équipe der Welt. „Es ist noch eine Spur professioneller. Man wird noch mehr überwacht“, erzählt der 18-Jährige. „Die Rad- und Schlafwerte müssen ständig übermittelt werden. Danach richtet sich dann die Belastungssteuerung.“
Vorbereitung für die kommende Saison
Bisher war Fugger hauptsächlich online mit seiner neuen Truppe in Kontakt, trainiert aber bereits seit knapp einem Monat nach deren Plänen. Von Montag bis zum 20. Dezember trifft er im Trainingslager in Benidorm (Sp) nun erstmals persönlich auf seine Kollegen. „Da machen wir Leistungstests, ärztliche Untersuchungen, Bike-Fitting, Trainings und bereiten alles für die kommende Saison vor“, erzählt Heimo.
„Pogacar ist eines meiner Idole“
Neben den U23-Athleten sind auch die Profis mit Aushängeschild Tadej Pogacar, seines Zeichens vierfacher Tour-de-France-Sieger, vor Ort. „Er ist eines meiner Idole, auch wenn ich kein Bergfahrer bin. Was er bei den Klassikern veranstaltet, ist Wahnsinn“, schwärmt Fugger, der mit Ana Moreno auch einen neuen Coach hat. Peter „Paco“ Wrolich fungiert weiter als Manager. Der Kalender für 2026 steht noch nicht fest. „Vielleicht geht es schon im Jänner in Dubai los. Ansonsten im Feber“, so Heimo.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.