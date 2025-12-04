Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab Montag in Spanien

Kärntner trainiert mit Rad-Superstar Tadej Pogacar

Kärnten
04.12.2025 09:59
Rad-Talent Heimo Fugger wechselte Ende Oktober zum Team UAE Emirates.
Rad-Talent Heimo Fugger wechselte Ende Oktober zum Team UAE Emirates.(Bild: Alex Whitehead/SWpix.com)

Das Wernberger Radtalent Heimo Fugger düst am Montag mit seinem neuen Team UAE Emirates nach Spanien ins Trainingscamp. Dort trifft er auch auf den vierfachen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar.

0 Kommentare

Jetzt geht für Heimo Fugger das Abenteuer UAE Emirates so richtig los! Das Wernberger Radtalent, das sich heuer auf der Bahn zum Junioren-Welt- und Europameister gekürt hatte, wechselte Ende Oktober zum Development-Team der größten Rad-Équipe der Welt. „Es ist noch eine Spur professioneller. Man wird noch mehr überwacht“, erzählt der 18-Jährige. „Die Rad- und Schlafwerte müssen ständig übermittelt werden. Danach richtet sich dann die Belastungssteuerung.“

Bahnrad-Juniorenweltmeister Heimo Fugger trainiert ab Montag mit seinem neuen Team in Spanien.
Bahnrad-Juniorenweltmeister Heimo Fugger trainiert ab Montag mit seinem neuen Team in Spanien.(Bild: © SWpix.com (t/a Photography Hub Ltd))

Vorbereitung für die kommende Saison
Bisher war Fugger hauptsächlich online mit seiner neuen Truppe in Kontakt, trainiert aber bereits seit knapp einem Monat nach deren Plänen. Von Montag bis zum 20. Dezember trifft er im Trainingslager in Benidorm (Sp) nun erstmals persönlich auf seine Kollegen. „Da machen wir Leistungstests, ärztliche Untersuchungen, Bike-Fitting, Trainings und bereiten alles für die kommende Saison vor“, erzählt Heimo.

Lesen Sie auch:
Heimo Fugger tritt künftig fürs Pogacar-Team UAE Emirates in die Pedale.
Ist sogar Weltmeister
Kärntner Radtalent wird Teamkollege von Pogacar
23.10.2025

„Pogacar ist eines meiner Idole“
Neben den U23-Athleten sind auch die Profis mit Aushängeschild Tadej Pogacar, seines Zeichens vierfacher Tour-de-France-Sieger, vor Ort. „Er ist eines meiner Idole, auch wenn ich kein Bergfahrer bin. Was er bei den Klassikern veranstaltet, ist Wahnsinn“, schwärmt Fugger, der mit Ana Moreno auch einen neuen Coach hat. Peter „Paco“ Wrolich fungiert weiter als Manager. Der Kalender für 2026 steht noch nicht fest. „Vielleicht geht es schon im Jänner in Dubai los. Ansonsten im Feber“, so Heimo.

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.299 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
133.761 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
120.019 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Kärnten
Rechnungshof prüfte
Landeswohnbau: Gutes Zeugnis mit ein paar Makeln
Ab Montag in Spanien
Kärntner trainiert mit Rad-Superstar Tadej Pogacar
Krone Plus Logo
Welche Regel wo gilt
Denken beim Schenken: Wann darf ich umtauschen?
Krone Plus Logo
Leichter auf den Berg
Revolution? E-Ski elektrisiert die Tourenwelt
Streik der Pfleger
Heimbetreiber fordern mehr Geld vom Land Kärnten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf