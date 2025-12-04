Kärntner trainiert mit Rad-Superstar Tadej Pogacar

„Pogacar ist eines meiner Idole“

Neben den U23-Athleten sind auch die Profis mit Aushängeschild Tadej Pogacar, seines Zeichens vierfacher Tour-de-France-Sieger, vor Ort. „Er ist eines meiner Idole, auch wenn ich kein Bergfahrer bin. Was er bei den Klassikern veranstaltet, ist Wahnsinn“, schwärmt Fugger, der mit Ana Moreno auch einen neuen Coach hat. Peter „Paco“ Wrolich fungiert weiter als Manager. Der Kalender für 2026 steht noch nicht fest. „Vielleicht geht es schon im Jänner in Dubai los. Ansonsten im Feber“, so Heimo.