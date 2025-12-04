Landeswohnbau: Gutes Zeugnis mit ein paar Makeln

Rückgang bei Errichtungen von Wohnraum

Doch die Errichtung von neuem Wohnraum habe in den vergangenen zehn Jahren im Vergleich doch deutlich nachgelassen. „Während im Zeitraum von 2005 bis 2014 insgesamt 2.992 Wohnungen erstbezogen wurden, waren es im Zeitraum von 2015 bis 2024 lediglich 1.057 Wohnungen – und somit um 64,7 Prozent weniger“, kritisiert der LRH. „Zur Höhe der Bautätigkeit darf festgehalten werden, dass der Prüfungszeitraum über zwei Jahre von der COVID-Krise begleitet war, gefolgt von einer massiven Inflation“, kontert Harald Repar, LWBK-Geschäftsführer. Ganz lässt sich der Rückgang damit aber nicht erklären.