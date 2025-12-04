Bestraft statt unterstützt! So spart der Stadtchef

„Derzeit haben alle Gemeinden einen Abgang. Die Transferzahlungen von 117 Millionen Euro an das Land bringen die Stadt um. Andere Landeshauptstädte werden unterstützt, wir bestraft“, sagte dazu Christian Scheider. „Von einem Euro Einnahmen bleiben der Stadt nur 25 Cent. Ich fordere im Gemeinderat daher keinen Kahlschlag. Beim Personal wurde genug gespart. 2026 würden laut Stellenplan 22 Mitarbeiter abgeschafft. Bis 2028 gehen 43 Personen in Pension. Ich setze die Leute nicht auf die Straße, auch wenn bis 2030 sogar 300 Stellen eingespart werden sollen. Bei Gesprächen im Rathaus fordern alle Parteien in den Ressorts dringend neues Personal, im Gemeinderat sind sie dagegen. So geht’s nicht.“