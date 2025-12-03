Ab in die coolste Musikschule von Martin Grubinger

Allein in Wien warten 11.000 Jugendliche auf einen Platz in einer Musikschule. Percussionist-Star Martin Grubinger sorgt mit seiner „My Groove“-App für digitale Abhilfe!
„Mehr als 11.000 junge Leute warten allein in Wien auf einen Musikschulplatz, österreichweit sind es noch viel mehr, und das will ich ändern!“, sagt Percussionist-Star Martin Grubinger. Der 42-jährige Salzburger hat eine App entwickelt, mit der man die beliebtesten Band-Instrumente Klavier, Gitarre, Bass, Drums & Percussion – sowie Gesang lernen kann.
Für jedes Instrument gibt es über 1.100 interaktive Übungen, zahlreiche Songs zum Mitspielen – und einen persönlichen Coach. „Wir haben im Rahmen unseres ,MyGroove‘-Projekts, in den letzten 12 Monaten mit ein paar tausend Wiener Schülerinnen und Schülern Musik gemacht“, freut sich Grubinger. Vergangenes Wochenende gab es ein großes Treffen zur gemeinsamen Probe für das (bereits restlos ausverkaufte) Konzert am 14. Dezember im Konzerthaus mit Grubingers „The Percussive Planet“:
„Kein junger Mensch dieser Stadt soll auf das Erlernen eines Instruments verzichten müssen“, so Grubingers Credo, „man kann sich direkt bei uns melden und bekommt einen kostenlosen Code zugesandt. Im Rahmen einer 3-monatigen Startphase werde ich für Workshops, Jam Sessions oder Fragen immer wieder zur Verfügung stehen!“
Danach kostet die App bei 15 Euro pro Monat: Zum Vergleich: Die Kosten für Einzelunterricht in einer Wiener Musikschule liegen bei 720 Euro pro Jahr. Martin Grubinger hat ein Traumziel. „Wien zur ersten Stadt der Welt zu machen, wo jedes Kind, das ein Instrument lernen will, das im digitalen Zeitalter auch tun kann!“
