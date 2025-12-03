Vorteilswelt
Keine Plätze in Wien

Ab in die coolste Musikschule von Martin Grubinger

Kultur
03.12.2025 06:00
Schlagzeug-Unterricht, der Spaß macht bei Percussionist-Star Martin Grubinger
Schlagzeug-Unterricht, der Spaß macht bei Percussionist-Star Martin Grubinger(Bild: Lucas Meisl)

Allein in Wien warten 11.000 Jugendliche auf einen Platz in einer Musikschule. Percussionist-Star Martin Grubinger sorgt mit seiner „My Groove“-App für digitale Abhilfe!

„Mehr als 11.000 junge Leute warten allein in Wien auf einen Musikschulplatz, österreichweit sind es noch viel mehr, und das will ich ändern!“, sagt Percussionist-Star Martin Grubinger. Der 42-jährige Salzburger hat eine App entwickelt, mit der man die beliebtesten Band-Instrumente Klavier, Gitarre, Bass, Drums & Percussion – sowie Gesang lernen kann.

Für jedes Instrument gibt es über 1.100 interaktive Übungen, zahlreiche Songs zum Mitspielen – und einen persönlichen Coach. „Wir haben im Rahmen unseres ,MyGroove‘-Projekts, in den letzten 12 Monaten mit ein paar tausend Wiener Schülerinnen und Schülern Musik gemacht“, freut sich Grubinger. Vergangenes Wochenende gab es ein großes Treffen zur gemeinsamen Probe für das (bereits restlos ausverkaufte) Konzert am 14. Dezember im Konzerthaus mit Grubingers „The Percussive Planet“:

„Kein junger Mensch dieser Stadt soll auf das Erlernen eines Instruments verzichten müssen“, so Grubingers Credo, „man kann sich direkt bei uns melden und bekommt einen kostenlosen Code zugesandt. Im Rahmen einer 3-monatigen Startphase werde ich für Workshops, Jam Sessions oder Fragen immer wieder zur Verfügung stehen!“

So funktioniert „My Groove“

  • Link zum Formular: https://win.gs/Warteliste
  • Jeder Musikinteressierte kann sich anmelden und erhält einen kostenlosen Code zugesandt. Darüber hinaus wird bei etwaigen Installations-Problemen geholfen
  • Im Rahmen dieser 3-monatigen Startphase wird Martin Grubinger für Workshops, Jam Sessions oder QA’s immer wieder zur Verfügung stehen. Die Teilnehmer werden darüber informiert und können sich regelmäßig dazu anmelden.
  • Bei MyGroove gibt es keine Lehrer, sondern Künstler, die beim Spielen begleiten
  • Die App setzt den Fokus auf die 6 beliebtesten Band-Instrumente: Voice, Keys, Guitar, Bass, Drums & Percussion. Songs werden auf jedem Instrument einzeln geübt und anschließend mit der MyGroove Band zusammen gespielt. Egal, ob Basic, Advanced oder Pro – die Arrangements im Endlevel passen in jeder Schwierigkeitsstufe zusammen

Danach kostet die App bei 15 Euro pro Monat: Zum Vergleich: Die Kosten für Einzelunterricht in einer Wiener Musikschule liegen bei 720 Euro pro Jahr. Martin Grubinger hat ein Traumziel. „Wien zur ersten Stadt der Welt zu machen, wo jedes Kind, das ein Instrument lernen will, das im digitalen Zeitalter auch tun kann!“ 

Stefan Weinberger
