Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Theaterpremiere

Tempo machen mit dem aktionstheater ensemble

Vorarlberg
03.12.2025 15:55
Tamara Stern, Isabella Jeschke, Kirstin Schwab: Atempause ausgeschlossen.
Tamara Stern, Isabella Jeschke, Kirstin Schwab: Atempause ausgeschlossen.(Bild: Stefan Grdic)

Das österreichische aktionstheater ensemble feierte am Dornbirner Spielboden (Vorarlberg) Premiere des neuen Stücks „Speed kills content“: Das Anlegen eines Sicherheitsgurts wird empfohlen. 

0 Kommentare

Uff, ist das anstrengend! Zwei Schritte vor und gleich wieder drei zurück – und das einen ganzen Abend lang – das aktionstheater ensemble startet in seiner neuesten Produktion „Speed kills content“ mit manischen Schrittfolgen statt mit Wortsalven und zeigt, worauf’s ankommt: Tempo, Tempo, Tempo! Wer da nicht mitkommt, bleibt über: Jö-Karte verloren? Punkte weg! Akku leer? Legitimation weg! Beziehungs-Aus? Wohnung weg!

Die Ensemblemitglieder erkunden in dieser Produktion, was auf der Strecke bleibt, wenn sich Menschen scheinbar nicht mehr wirklich frei entscheiden können, wenn sie mitschwimmen müssen, wenn Leben sich plötzlich anfühlt wie Überleben.

Burning down the house
Regisseur Martin Gruber ist bekannt dafür, seine Figuren auf der Bühne jene Nöte und Ängste ausagieren zu lassen, die uns alle im Heute auf die eine oder andere Weise erfassen: Klimakrise, Kriege, Künstliche Intelligenz, autoritäre Politikwandlung, Teuerung – darf‘s ein bisschen mehr sein? Dabei spitzt Gruber die Verhältnisse auf der Bühne immer noch etwas zu, gießt ein wenig Öl ins Feuer und brennt die Bude dann nieder: So sucht Isabella samt kleiner Tochter verzweifelt eine neue Wohnung, muss aber bei ihrem Ex bleiben, weil sich finanziell keine neue Unterkunft ausgeht. Ihre Kollegin Kirstin kann es sich dagegen leisten, ihre Wohnung in Wien leer stehen zu lassen, weil sie nun bei ihrem Ehemann am Land lebt. Der Kampf um die Wohnung beginnt, und Isabella greift dabei zu Mitteln, die auf zwischenmenschlicher Ebene meist nicht die besten Ergebnisse liefern: Manipulation und emotionale Erpressung.

Die Musiker Jean Phillip Oliver Viol, Pete Simpson und Andreas Dauböck liefern den teils ...
Die Musiker Jean Phillip Oliver Viol, Pete Simpson und Andreas Dauböck liefern den teils disruptiven Sound.(Bild: STEFAN HAUER 6850 DORNBIRN AUSTR)

Später wird Isabella für einen Höhepunkt im Stück sorgen – wenn sie wiedergibt, wie sie eine Sachbearbeiterin niedermacht, die ihr mit Delogierung droht: Mit den gröbsten Schimpfwörtern sucht sich Isabella hinter der größten Not zu verstecken – und steht am Ende völlig nackt da. Diese Verletzlichkeit schmerzt bis in die letzte Reihe auf der Zuschauertribüne.

Weitere Aufführungen

Termine: 4., 5. und 6. Dezember, 20 Uhr Spielboden Dornbirn. Und ab 11. Jänner im Wiener Theater am Werk.

www.aktionstheater.at

Auf keinen Fall kostümieren will sich auch Tamara. Ein Dirndl? Also da geht sie lieber ganz ohne. Gesagt getan: Sie tritt im transparenten Regenmäntelchen auf, Brüste und Scham mit schwarzen Kreuzen abgeklebt. Nein, sie würde sich niemals umbringen, denn das würde Aufmerksamkeit generieren, und genau das kommt für sie nicht mehr in Frage, verkündet sie. Endlich nicht mehr ständig im Mittelpunkt stehen – gelingt ihr in dieser Aufmachung famos. Dass ausgerechnet die Jüdin im Ensemble das schwarze Kreuz trägt, also das Symbol jener Organisation, die sich um die Grabpflege gefallener Soldaten, ziviler Kriegsopfer und Flüchtlinge kümmert, knüpft noch ganz andere Assoziationsketten.

Benjamin Vanyek (Mitte) wird von Thomas Kolle (re.) mit Markern degradiert – harte Bandagen.
Benjamin Vanyek (Mitte) wird von Thomas Kolle (re.) mit Markern degradiert – harte Bandagen.(Bild: Stefan Grdic)

Ein wenig Trost
Das ist die Stärke Martin Grubers Arbeit: Er lässt die Dinge immer ein Stück weit offen, sodass jeder und jede im Publikum den Theaterabend selbst mitschreiben, die Leerstellen mit eigenen Erinnerungen, Emotionen, Gedanken auffüllen kann. Dadurch liefert das Ensemble unglaublich lebendiges, waches Theater – hier wird Realität nicht abgemalt, sondern ein Raum geschaffen, in dem sie reflektiert werden kann. In dem jeder in Resonanz gehen kann, in Auseinandersetzung – zum Beispiel mit sich selbst. Am Ende reißt Gruber dem poppigen Kitsch, der uns immer wieder über den mühseligen Alltag zu retten scheint, in einer poetischen Geste jegliche verschmuste Rührseligkeit weg. Übrig bleibt ein wenig Trost – und der Soundtrack unserer Zeit: Atem, Atem, außer Atem.

Porträt von Angelika Drnek
Angelika Drnek
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 2°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-2° / 0°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 2°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-2° / 0°
Symbol Nebel

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
307.135 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.130 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.997 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1099 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
795 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Vorarlberg
Theaterpremiere
Tempo machen mit dem aktionstheater ensemble
„Gefahr in Verzug“
Polnischer Schrott-Lkw aus dem Verkehr gezogen
Streit mit „TV total“
Hundstrümmerl-Video brachte Vorarlbergerin Ärger
Zehntausende betroffen
Wenn man zu erschöpft für ein normales Leben ist
Starke Leistung
Nur ein Schiedsrichter schaffte Aufstieg in Liga 2
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf