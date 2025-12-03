Tempo machen mit dem aktionstheater ensemble

Burning down the house

Regisseur Martin Gruber ist bekannt dafür, seine Figuren auf der Bühne jene Nöte und Ängste ausagieren zu lassen, die uns alle im Heute auf die eine oder andere Weise erfassen: Klimakrise, Kriege, Künstliche Intelligenz, autoritäre Politikwandlung, Teuerung – darf‘s ein bisschen mehr sein? Dabei spitzt Gruber die Verhältnisse auf der Bühne immer noch etwas zu, gießt ein wenig Öl ins Feuer und brennt die Bude dann nieder: So sucht Isabella samt kleiner Tochter verzweifelt eine neue Wohnung, muss aber bei ihrem Ex bleiben, weil sich finanziell keine neue Unterkunft ausgeht. Ihre Kollegin Kirstin kann es sich dagegen leisten, ihre Wohnung in Wien leer stehen zu lassen, weil sie nun bei ihrem Ehemann am Land lebt. Der Kampf um die Wohnung beginnt, und Isabella greift dabei zu Mitteln, die auf zwischenmenschlicher Ebene meist nicht die besten Ergebnisse liefern: Manipulation und emotionale Erpressung.