Baufirma schlittert in Millionenpleite

Laut Angaben des Unternehmens hätte ein unheilvoller Mix aus konjunktureller Delle in der Baubranche, steigenden Materialpreisen sowie zwei außergewöhnlichen Schadensfällen zur wirtschaftlichen Schieflage geführt. Ziel ist es, das Unternehmen weiterzuführen. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans. Zum Sanierungsverwalter ist der Bregenzer Rechtsanwalt Andreas Droop bestellt worden.