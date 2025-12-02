Baufirma schlittert in Millionenpleite

Über das Vermögen des Lochauer Unternehmens „Mangold Bau GmbH“ ist am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. 17 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen, die Schulden belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro.
Laut Angaben des Unternehmens hätte ein unheilvoller Mix aus konjunktureller Delle in der Baubranche, steigenden Materialpreisen sowie zwei außergewöhnlichen Schadensfällen zur wirtschaftlichen Schieflage geführt. Ziel ist es, das Unternehmen weiterzuführen. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans. Zum Sanierungsverwalter ist der Bregenzer Rechtsanwalt Andreas Droop bestellt worden.
Wichtige Fristen
Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 22. Jänner 2026 am Landesgericht Feldkirch angesetzt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis zum 8. Jänner 2026 beim KSV1870 anmelden.
