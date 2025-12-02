Stauchaos nach Massenkarambolage

Ein Auffahrunfall auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Innsbruck hat am Dienstagmorgen den Frühverkehr zum Erliegen gebracht. Sieben Fahrzeuge waren in die Karambolage verwickelt, vier Personen wurden verletzt.
Zugetragen hat sich der Unfall auf der A14 im Bereich der Aus- und Auffahrt Dornbirn Nord. Zu dem genauen Hergang gibt es noch keine detaillierten Angaben, so viel steht aber fest: Ein Auffahrunfall löste eine unglückliche Kettenreaktion aus, in Summe wurden sieben Fahrzeuge beschädigt, ein Pkw musste abgeschleppt werden. Vier Personen zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu, glücklicherweise keine schweren.
Kilometerlanger Stau
Aufgrund der Aufräumarbeiten musste die Überholspur in Fahrtrichtung Innsbruck zeitweise gesperrt werden. Es entwickelte sich daraufhin ein kilometerlanger Stau, welcher sich aber gegen 9 Uhr wieder auflöste.
