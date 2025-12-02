Stauchaos nach Massenkarambolage

Zugetragen hat sich der Unfall auf der A14 im Bereich der Aus- und Auffahrt Dornbirn Nord. Zu dem genauen Hergang gibt es noch keine detaillierten Angaben, so viel steht aber fest: Ein Auffahrunfall löste eine unglückliche Kettenreaktion aus, in Summe wurden sieben Fahrzeuge beschädigt, ein Pkw musste abgeschleppt werden. Vier Personen zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu, glücklicherweise keine schweren.