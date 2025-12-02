Küchenbrand statt Pommes für die Enkelkinder

Eigentlich wollte die Bewohnerin nur Pommes Frites für die Enkelkinder machen. Also stellte sie eine Pfanne mit Öl auf die Herdplatte und schaltete diese ein. Danach verließ die Frau kurz die Küche. Als sie wenig später mitsamt ihren Enkeln zurückkehrte, standen Pfanne und Dunstabzug bereits in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand aber rasch unter Kontrolle, der Schaden hält sich in Grenzen.