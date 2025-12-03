Vorteilswelt
„Gefahr in Verzug“

Polnischer Schrott-Lkw aus dem Verkehr gezogen

Chronik
03.12.2025 14:10
Anfang dieser Woche hat die Vorarlberger Landesverkehrsabteilung in Zusammenarbeit mit dem mobilen Prüfzug der Asfinag wieder einmal gezielt Lkw unter die Lupe genommen. Ein Schwerfahrzeug aus Polen fiel dabei in die Kategorie „rollender Schrott“.

Die Beamten staunten wohl nicht schlecht, als sie Dienstagmittag den Lkw mit polnischem Kennzeichen und philippinischem Lenker inspizierten. Bei dem Fahrzeug mussten gleich acht sogenannte „Gefahr in Verzug“-Mängel sowie weitere schwere Defekte beanstandet werden.

Reifen defekt
Unter anderem war einer der Reifen der Zugmaschine defekt, am Sattelaufleger waren gleich vier Räder arg beschädigt. Alle Reifen wiesen Risse auf, die bis zur Karkasse reichten. Weiters war am Sattelanhänger an allen der drei Achsen die Bremse beschädigt, teils sogar komplett kaputt.

Etliche Anzeigen
Erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1760 Euro und nachgewiesener ordnungsgemäßer Behebung der Mängel konnte der Lenker die Fahrt mit dem Sattelschlepper wieder fortsetzen. Erledigt ist die Sache für den Frächter damit aber noch nicht, die festgestellten Mängel wurden allesamt an die zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht.

