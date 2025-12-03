Nur ein Schiedsrichter schaffte Aufstieg in Liga 2

Vorarlbergs Fußballschiedsrichter haben aktuell viel Grund zur Freude. Nach Stefan Macanovic ist mit dem Altacher Matthias Gächter ein zweiter Spielleiter in die 2. Liga aufgestiegen.
Schon nach dem „Test“ beim Regionalliga-Mitte-Spiel LASK Amateure gegen Voitsberg deutete alles auf den Aufstieg hin, der Montagabend endgültig fixiert wurde. „Die Wartezeit war lange. Als der Anruf kam, war ich dann schon sehr erleichtert“, sagt der 26-Jährige. Die nächsten Schritte ins Oberhaus setzt Gächter im Jänner beim Trainingslager der Schiedsrichter in der Türkei: „Dort gibt es den letzten Feinschliff. Aber Anfang Februar werde ich dann in der 2. Liga eingesetzt.“
Schörgenhofer ist stolz
Für Macanovic sollte im Frühjahr ein erster Test in der Bundesliga anstehen. Und auf Schiedsrichterin Fabienne Hofer wartet in wenigen Tagen die Aufnahme in den Kreis der FIFA-Referees. Vorarlbergs Schiri-Obmann Robert Schörgenhofer ist nicht nur wegen der positiven Entwicklung seiner Top-Leute zufrieden: „Wir haben in Vorarlberg mittlerweile mehr als 200 Schiedsrichter. So viele waren wir noch nie.“
