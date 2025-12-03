Nur ein Schiedsrichter schaffte Aufstieg in Liga 2

Schon nach dem „Test“ beim Regionalliga-Mitte-Spiel LASK Amateure gegen Voitsberg deutete alles auf den Aufstieg hin, der Montagabend endgültig fixiert wurde. „Die Wartezeit war lange. Als der Anruf kam, war ich dann schon sehr erleichtert“, sagt der 26-Jährige. Die nächsten Schritte ins Oberhaus setzt Gächter im Jänner beim Trainingslager der Schiedsrichter in der Türkei: „Dort gibt es den letzten Feinschliff. Aber Anfang Februar werde ich dann in der 2. Liga eingesetzt.“