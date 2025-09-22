Bachlinger segelt auf den Spuren von Morgenstern

„Ich bin selbst schuld, hätte einfach nochmals nachmessen müssen“, ärgerte sich Niklas Bachlinger am Sonntag, einen Tag nach dem Grand Prix-Springen auf der Großschanze von Predazzo (It) über seine Disqualifikation. Doch was war passiert? „Meine Anzüge haben eigentlich immer gepasst. Ich bin generell einer, der schon früher eher mit engeren Anzügen gesprungen ist“, erzählt der 23-Jährige, bei dem es am Bauchumfang gemangelt hatte. „Das kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Am Freitag hat er gepasst, am Samstag leider nicht mehr. Das kann passieren, sollte es aber nicht.“