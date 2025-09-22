Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Disqualifikation nervt

Bachlinger segelt auf den Spuren von Morgenstern

Vorarlberg
22.09.2025 06:55
Niklas Bachlinger fliegt weiterhin im gelben Trikot des Führenden in der Grand ...
Niklas Bachlinger fliegt weiterhin im gelben Trikot des Führenden in der Grand Prix-Gesamtwertung.(Bild: Tröster Andreas)

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebte der Vorarlberger Skispringer Niklas Bachlinger beim Grand Prix im italienischen Predazzo. Nachdem sich der Führende in der Gesamtwertung als Achter im ersten Springen mitten in der Weltelite etablieren konnte, blieb er beim zweiten Springen ohne Punkte – weil er bei der Anzugkontrolle durchflog. 

0 Kommentare

„Ich bin selbst schuld, hätte einfach nochmals nachmessen müssen“, ärgerte sich Niklas Bachlinger am Sonntag, einen Tag nach dem Grand Prix-Springen auf der Großschanze von Predazzo (It) über seine Disqualifikation. Doch was war passiert? „Meine Anzüge haben eigentlich immer gepasst. Ich bin generell einer, der schon früher eher mit engeren Anzügen gesprungen ist“, erzählt der 23-Jährige, bei dem es am Bauchumfang gemangelt hatte. „Das kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Am Freitag hat er gepasst, am Samstag leider nicht mehr. Das kann passieren, sollte es aber nicht.“

„Schaden macht klug“
Eine Disqualifikation, die den Schoppernauer auch im Hinblick auf die Grand Prix-Gesamtwertung richtig wurmte: „Da habe ich wichtige Punkte liegengelassen. Als Sechster wären es doch 60 Zähler gewesen. Das tut schon weh und ich ärgere mich – auch wenn ich das nicht sollte. In Zukunft werde ich sicherlich noch einmal öfter nachmessen. Wie heißt es so schön: Schaden macht klug.“

Thomas Morgenstern holte 2011 als bislang letzter ÖSV-Adler den Gesamtsieg im Grand Prix.
Thomas Morgenstern holte 2011 als bislang letzter ÖSV-Adler den Gesamtsieg im Grand Prix.(Bild: EPA/ANDRZEJ GRYGIEL)

Zwar liegt in den nächsten Wochen sein Hauptfokus auf dem Conticup, wo er sich einen Quotenplatz für den Weltcupauftakt in Lillehammer sichern will, dennoch schielt er auch weiterhin darauf, das gelbe Grand Prix-Leadertrikot in trockene Tücher zu bringen. „Es bringt doch einiges an Prestige und Anerkennung. Zudem wäre es wieder an der Zeit, dass ein Österreicher das gewinnt – der letzte war Thomas Morgenstern vor 15 Jahren“, weiß Bachlinger, der in der Gesamtwertung mit 362 Punkten noch 45 Zähler Vorsprung auf den zweitplatzierten Sakutaro Kobayashi hat.

Lesen Sie auch:
Knapp fünf Monate vor den Spielen wird im Skisprung-Stadion noch fleißig gebaut.
Krone Plus Logo
Olympia-Generalprobe
„Adler“ bereit für Spiele, Predazzo ist Baustelle
20.09.2025

Hoffen auf Teamkollegen
Kommendes Wochenende lässt er die beiden Grand Prix-Springen in Hinzenbach allerdings aus und ist stattdessen beim Conticup in Hinterzarten am Start. „Ich habe Daniel Tschofenig schon gesagt, dass sie in Hinzenbach am besten zwei Dreifachsiege landen sollen und damit der Konkurrenz aus Japan und Polen die ganz großen Punkte wegnehmen“, verriet der Bergenzwälder augenzwinkernd.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
14° / 14°
Symbol starker Regen
Bludenz
15° / 15°
Symbol starker Regen
Dornbirn
15° / 15°
Symbol starker Regen
Feldkirch
16° / 16°
Symbol starker Regen

krone.tv

Am Flughafen Brüssel wurde die Hälfte der am Montag geplanten Flüge gestrichen.
Störung bei Check-in
Cyberangriff: Airlines streichen weiter Flüge
Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
125.566 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
116.544 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
104.186 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2225 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1751 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1259 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Vorarlberg
Disqualifikation nervt
Bachlinger segelt auf den Spuren von Morgenstern
Umstrittener Redner:
Kritisch der Kritik gegenüber
Ach, übrigens...
Vom Beginn des Profizäns
Die nächsten Pleiten
Ländle-Vereine prolongierten ihre Fehlstarts
Hitziges 1:1
Kein Sieger im West-Derby Altach gegen WSG Tirol
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf