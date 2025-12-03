Vorrang geraubt, Frau angefahren – und geflüchtet

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 9.15 Uhr im Bereich der Kreuzung Hagenmahd/Hofsteigstraße. Die 73-Jährige radelte mit ihrem Dreirad auf der Hofsteigstraße und machte sich gerade daran, den Kreuzungsbereich zu queren, als ihr plötzlich ein Auto den Vorrang raubte und ihr Dreirad im hinteren Bereich touchierte.