Vorrang geraubt, Frau angefahren – und geflüchtet

Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, ist am 13. November in Lustenau (Vorarlberg) eine 73-jährige Frau, die mit einem dreirädrigen Fahrrad unterwegs war, von einem Pkw angefahren worden. Da der Lenker des Unfallfahrzeuges Fahrerflucht begangen hat, ersucht die Polizei etwaige Zeugen um Mithilfe.
Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 9.15 Uhr im Bereich der Kreuzung Hagenmahd/Hofsteigstraße. Die 73-Jährige radelte mit ihrem Dreirad auf der Hofsteigstraße und machte sich gerade daran, den Kreuzungsbereich zu queren, als ihr plötzlich ein Auto den Vorrang raubte und ihr Dreirad im hinteren Bereich touchierte.
Die Frau kam zu Sturz und zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu. Statt sich um die Gestürzte zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt einfach fort. Allfällige Zeugen des Unfallhergangs werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Lustenau in Verbindung zu setzen.
