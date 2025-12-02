Deutscher nach Alkoholexzess im Gewaltrausch

Entschuldigung noch im Gerichtssaal

In der Verhandlung zeigt sich der Angeklagte insofern geständig, als dass er das Wenige zugibt, an das er sich noch erinnert. Zu den Aussagen der Zeugen meint er: „Wenn die das sagen, wird es schon so gewesen sein.“ Daher spricht Richterin Kathrin Feurle den 25-Jährigen im Sinne der Anklage schuldig und verurteilt ihn zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 2160 Euro. Dem Polizisten spricht die Frau Rat die von ihm geforderten 400 Euro Schmerzensgeld zu. Der Angeklagte nimmt das Urteil an und entschuldigt sich beim Polizisten für sein schlimmes Verhalten. Da der 25-Jährige anwaltlich nicht vertreten wurde, ist das Urteil erst in drei Tagen rechtskräftig.