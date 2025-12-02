Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Urteil in Feldkirch

Deutscher nach Alkoholexzess im Gewaltrausch

Vorarlberg
02.12.2025 18:00
Der Angeklagte konnte sich nicht mehr allzu gut an den Vorfall im Sommer erinnern.
Der Angeklagte konnte sich nicht mehr allzu gut an den Vorfall im Sommer erinnern.(Bild: Chantall Dorn)

Wegen Körperverletzung, Nötigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt musste sich am Dienstag ein 25-jähriger Deutscher am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) verantworten. Er hatte im vergangenen Sommer nicht nur seine Freundin verprügelt, sondern auch einen Polizisten attackiert.

0 Kommentare

„Sie hatte Schulden bei mir und hat meine Familie beleidigt.“ Überhaupt sei seine nunmehrige Ex-Freundin „ausnützig“ gewesen. Zumindest hält der Angeklagte diesen Umstand als Auslöser für die Gewalttätigkeiten gegen die 32-Jährige als wahrscheinlich. Wissen tut er es allerdings nicht. „Ich war betrunken und kann mich nur an das kurz davor und das kurz danach erinnern.“ Was nicht sehr überraschend kommt: Ein nach der Tat bei ihm durchgeführter Alkoholtest hatte 2,12 Promille ergeben. Beim Opfer wurden damals sogar 2,3 Promille festgestellt.

Freundin geschlagen, gewürgt, bedroht
Das „Kurz davor“ begann demnach mit einem Besuch in einem Lustenauer Pub, wo sich das Pärchen ordentlich die Kante gab. Mit dem Alkoholpegel stieg auch der gegenseitige Frust, was schließlich dazu führte, dass sich die beiden in die Haare gerieten. Dies gipfelte in einem Aggressionsausbruch des 25-Jährigen, der daraufhin mehrmals seine Freundin gegen Kopf und Körper schlug und diese würgte. Schließlich drohte er ihr auch noch mit wüsten Worten: „Wenn du was sagst, bringe ich dich um!“

Als die Polizei den Mann verhaften will, verhält sich dieser renitent. Er bäumt sich mit geballten Fäusten vor den Beamten auf und schreit: „Kommt nur!“ Im Zuge des folgenden Gerangels zieht sich ein Uniformierter Schürfwunden zu.

Entschuldigung noch im Gerichtssaal
In der Verhandlung zeigt sich der Angeklagte insofern geständig, als dass er das Wenige zugibt, an das er sich noch erinnert. Zu den Aussagen der Zeugen meint er: „Wenn die das sagen, wird es schon so gewesen sein.“ Daher spricht Richterin Kathrin Feurle den 25-Jährigen im Sinne der Anklage schuldig und verurteilt ihn zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 2160 Euro. Dem Polizisten spricht die Frau Rat die von ihm geforderten 400 Euro Schmerzensgeld zu. Der Angeklagte nimmt das Urteil an und entschuldigt sich beim Polizisten für sein schlimmes Verhalten. Da der 25-Jährige anwaltlich nicht vertreten wurde, ist das Urteil erst in drei Tagen rechtskräftig. 

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 3°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-0° / 2°
Symbol heiter
Dornbirn
1° / 4°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-2° / 2°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
251.762 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
150.751 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
149.435 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
745 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Urteil in Feldkirch
Deutscher nach Alkoholexzess im Gewaltrausch
Spitalsreform
Rüscher rechtfertigt Verlegung der Geburtenstation
Nächste Insolvenz
Baufirma schlittert in Millionenpleite
Im zweiten Rennen
Ländle-Speedgirl holt in Gröden ersten Saisonsieg
Auffahrunfall auf A14
Stauchaos nach Massenkarambolage
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf