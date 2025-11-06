„Murmeltiere brauchen keine Wurstsemmel!“

Warum sind gerade diese Straßenabschnitte so gefährlich?

Die Murmeltiere leben in Familiengruppen und haben feste Territorien. Wenn ihre Baue auf beiden Seiten der Straße liegen oder ihre Futtergebiete durch die Straße getrennt sind, müssen sie diese überqueren. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen, etwa bei speziellen Veranstaltungen, steigt das Risiko dramatisch. Hinzu kommt der Lärm, der für die Tiere im sonst so ruhigen Nationalpark eine erhebliche Belastung darstellt.

Viele Besucher füttern die Murmeltiere. Was halten Sie davon?

Am tiergerechtesten ist es, nicht zu füttern. Das kann ich nicht oft genug betonen. Die Murmeltiere finden in den alpinen Wiesen alles, was sie zum Überleben brauchen. Menschliche Nahrung wie Wurstsemmeln oder Süßigkeiten schadet ihnen mehr, als sie nützt. Die Tiere sind perfekt an ihren Lebensraum angepasst.