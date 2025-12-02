Maduro donnert: Kein „Sklavenfrieden“ mit den USA

Trump umfassenden Forderungskatalog vorgelegt

Laut von der Nachrichtenagentur Reuters zitierten Quellen soll Maduro von Trump in einem vorherigen Telefonat im November im Gegenzug für einen Rücktritt umfassende Forderungen erhoben haben: So habe er nicht nur ein sicheres Verlassen des Landes, sondern auch eine Amnestie für sich und seine Familie verlangt haben. Eine weitere Forderung war demnach das Aufheben von Strafmaßnahmen gegen mehr als 100 Regierungsbeamte, die von den USA unter anderem des Drogenhandels bzw. der Verletzung von Menschenrechten beschuldigt werden. Bis zu Neuwahlen sollte außerdem Maduros Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die Regierungsgeschäfte führen.