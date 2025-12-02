Vorarlberger Einfamilienhaus stand in Flammen

Haus unbewohnbar

Die Löscharbeiten gestalteten sich herausfordernd, da beim Eintreffen der Feuerwehren bereits der gesamte Dachstuhl in Vollbrand stand. Die Schäden am Gebäude sind immens, das Haus wird wohl für lange Zeit unbewohnbar bleiben – immerhin konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Objekte verhindert werden. Die Gemeinde Hard hat bereits einer im Haus lebenden Person eine Notunterkunft zur Verfügung gestellt.