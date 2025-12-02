Vorarlberger Einfamilienhaus stand in Flammen

Am frühen Dienstagmorgen ist in Hard in Vorarlberg in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war über mehrere Stunden mit der Brandbekämpfung beschäftigt, die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.
Gegen 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand in der Harder Schweizerstraße alarmiert, Minuten später war ein Großaufgebot, bestehend aus den Ortsfeuerwehren Hard, Höchst und Fußach, auch schon vor Ort. Die erste Entwarnung folgte relativ schnell: Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Menschen mehr im Haus.
Haus unbewohnbar
Die Löscharbeiten gestalteten sich herausfordernd, da beim Eintreffen der Feuerwehren bereits der gesamte Dachstuhl in Vollbrand stand. Die Schäden am Gebäude sind immens, das Haus wird wohl für lange Zeit unbewohnbar bleiben – immerhin konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Objekte verhindert werden. Die Gemeinde Hard hat bereits einer im Haus lebenden Person eine Notunterkunft zur Verfügung gestellt.
