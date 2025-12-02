Wutentbrannter Fußgänger ging auf Autofahrer los

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hat am 24. November in Lustenau (Vorarlberg) ein erzürnter Fußgänger mit der Faust auf einen Pkw-Lenker eingeprügelt. Die Polizei sucht nun nach dem Brutalo und bittet etwaige Zeugen um Mithilfe.
Gegen 19.30 Uhr wurde der Lustenauer Polizei eine tätliche Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Reichshofsaales gemeldet – ein Fußgänger hätte einem Autofahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen, hieß es. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde der verletzte Fahrzeuglenker bereits von den ebenfalls alarmierten Rettungskräften erstversorgt.
Zum Aussteigen aufgefordert
Laut den bisherigen Erhebungen der Polizei sei der Autofahrer rückwärts mit seinem Pkw aus einer Parklücke gefahren, als plötzlich ein unbekannter Passant auf ihn zukam und den Lenker aufforderte, aus dem Wagen zu steigen. Dieser kam dem „Gesuch“ nach – und kassierte sofort einen Faustschlag mitten ins Gesicht. Das Opfer stürzte zu Boden, wo es verletzt liegen blieb, der Angreifer trat hingegen die Flucht an.
Mann mit Hut und Brille
Laut den Angaben des Autofahrers, der ins Krankenhaus Dornbirn gebracht werden musste, handelt es sich bei dem Schläger um einen 50 bis 60 Jahre alten Mann, zum Tatzeitpunkt habe er einen Hut sowie eine Brille getragen. Der Unbekannte sei zudem in Begleitung von drei bis vier Personen gewesen.
Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters bzw. seiner Begleitpersonen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau (Tel.: 059 133 8144 100) zu melden.
