Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei sucht Zeugen

Wutentbrannter Fußgänger ging auf Autofahrer los

Chronik
02.12.2025 11:05
Die Lustenauer Polizei ermittelt im Falle einer Schlägerei.
Die Lustenauer Polizei ermittelt im Falle einer Schlägerei.(Bild: sos)

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hat am 24. November in Lustenau (Vorarlberg) ein erzürnter Fußgänger mit der Faust auf einen Pkw-Lenker eingeprügelt. Die Polizei sucht nun nach dem Brutalo und bittet etwaige Zeugen um Mithilfe.

0 Kommentare

Gegen 19.30 Uhr wurde der Lustenauer Polizei eine tätliche Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Reichshofsaales gemeldet – ein Fußgänger hätte einem Autofahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen, hieß es. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde der verletzte Fahrzeuglenker bereits von den ebenfalls alarmierten Rettungskräften erstversorgt.

Zum Aussteigen aufgefordert
Laut den bisherigen Erhebungen der Polizei sei der Autofahrer rückwärts mit seinem Pkw aus einer Parklücke gefahren, als plötzlich ein unbekannter Passant auf ihn zukam und den Lenker aufforderte, aus dem Wagen zu steigen. Dieser kam dem „Gesuch“ nach – und kassierte sofort einen Faustschlag mitten ins Gesicht. Das Opfer stürzte zu Boden, wo es verletzt liegen blieb, der Angreifer trat hingegen die Flucht an.

Lesen Sie auch:
Der Brand aus der Vogelperspektive.
Schwieriger Einsatz
Vorarlberger Einfamilienhaus steht in Flammen
02.12.2025

Mann mit Hut und Brille
Laut den Angaben des Autofahrers, der ins Krankenhaus Dornbirn gebracht werden musste, handelt es sich bei dem Schläger um einen 50 bis 60 Jahre alten Mann, zum Tatzeitpunkt habe er einen Hut sowie eine Brille getragen. Der Unbekannte sei zudem in Begleitung von drei bis vier Personen gewesen.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters bzw. seiner Begleitpersonen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau (Tel.: 059 133 8144 100) zu melden.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 5°
Symbol wolkig
Bludenz
-0° / 7°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
1° / 6°
Symbol wolkig
Feldkirch
-2° / 6°
Symbol wolkig

krone.tv

Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
253.863 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
184.753 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
148.956 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Chronik
Polizei sucht Zeugen
Wutentbrannter Fußgänger ging auf Autofahrer los
Schwieriger Einsatz
Vorarlberger Einfamilienhaus steht in Flammen
Krone Plus Logo
Gottschalk, Mond & Co.
Als der TV-Bildschirm noch das Tor zur Welt war
Nach Absage-Chaos
Gute Nachrichten! Weltcup mit einem Rennen mehr
„Im System vorgesehen“
Finanzamt bittet Toten mit 150 Euro zur Kasse
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf