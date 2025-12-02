Wutentbrannter Fußgänger ging auf Autofahrer los

Zum Aussteigen aufgefordert

Laut den bisherigen Erhebungen der Polizei sei der Autofahrer rückwärts mit seinem Pkw aus einer Parklücke gefahren, als plötzlich ein unbekannter Passant auf ihn zukam und den Lenker aufforderte, aus dem Wagen zu steigen. Dieser kam dem „Gesuch“ nach – und kassierte sofort einen Faustschlag mitten ins Gesicht. Das Opfer stürzte zu Boden, wo es verletzt liegen blieb, der Angreifer trat hingegen die Flucht an.