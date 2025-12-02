Finanzamt bittet Toten mit 150 Euro zur Kasse

Wenig erfolgreicher Anruf beim Finanzamt

„Ich habe daraufhin beim Finanzamt angerufen. Nach einer gefühlten Stunde in der Warteschleife hatte ich dann eine Dame erreicht, die mich fragte, ob mein Vater Pension aus der Schweiz bezieht“, erinnert sich Irene B. Wenig hilfreich war offenbar ihr Hinweis, dass Tote in der Regel keine Pensionen mehr beziehen würden, denn eine Lösung war weiterhin nicht in Sicht. „Die Dame hat mir gesagt, dass sie leider nichts machen könne, weil ihr System das so vorsieht. Ich habe daraufhin gefragt, ob ich künftig keine Steuern mehr zahlen muss, wenn mein System vorsieht, dass ich das nicht möchte.“