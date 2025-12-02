Gute Nachrichten! Weltcup mit einem Rennen mehr

„Wir fahren doch schon seit einigen Jahren dort und eigentlich ist das schon eine Strecke, die mir ganz gut liegen kann“, sagt der 32-jährige Montafoner, der 2017 erstmals in Cervinia am Start war und bereits acht Rennen dort bestritten hat. 2022 und 2023 konnte sich der Heeressportler dort sogar den Sieg holen. „Allerdings sind wir die Strecken immer in unterschiedlichen Formen gefahren. Von dem her bin ich gespannt, wie der Kurs heuer aussehen wird. Ich fahre aber mit einem guten Gefühl dorthin und lasse mich einfach überraschen.“