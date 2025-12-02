Abgestelltes Auto ging in Flammen auf

Gegen 14 Uhr wurde der Pkw vor dem Haus abgestellt, 15 Minuten stand er auch schon in Brand. Glücklicherweise wurde das Feuer von zwei Passanten, die zugleich auch Mitglieder der örtlichen Feuerwehr sind, rechtzeitig entdeckt. Die beiden Profis handelten blitzschnell und leiteten sofort erste Löschmaßnahmen über einen Hydranten ein.