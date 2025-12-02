Abgestelltes Auto ging in Flammen auf

Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand in Frastanz (Vorarlberg) ausrücken. Ein vor einem Wohnhaus geparkter Renault Mégane hatte Feuer gefangen – dank des raschen Handels zweier Passanten konnte Schlimmeres verhindert werden.
Gegen 14 Uhr wurde der Pkw vor dem Haus abgestellt, 15 Minuten stand er auch schon in Brand. Glücklicherweise wurde das Feuer von zwei Passanten, die zugleich auch Mitglieder der örtlichen Feuerwehr sind, rechtzeitig entdeckt. Die beiden Profis handelten blitzschnell und leiteten sofort erste Löschmaßnahmen über einen Hydranten ein.
Wenig später waren auch schon die Kameraden der Ortsfeuerwehr Frastanz vor Ort – zu diesem Zeitpunkt züngelten bereits mächtige Flammen aus dem Motorraum, ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte aber verhindert werden.
Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Bei dem Vorfall kamen keine Personen zu Schaden. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen jedenfalls nicht vor.
