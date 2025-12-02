Woher wir die neuen „Tatort“-Gesichter kennen

Sicheritz: „Wäre für die beiden neuen Kommissare bereit“

Rupp findet die Entscheidung des ORF für ihn „überwältigend. Ich spüre eine große Demut und Verantwortung, aber auch eine irrsinnige Freude.“ Schon im „Tatort: Paradies“ (2014) hatte er eine erste Rolle – unter Regisseur Harald Sicheritz, der sich der „Krone“ gegenüber über das neue Duo freut: „So etwas ist keine leichte Entscheidung. Und wenn man darauf Wert legt, alte Herren wie mich noch einmal in den Ring zu schicken, wäre ich für die beiden neuen Kommissare bereit.“