Woher wir die neuen „Tatort“-Gesichter kennen

Miriam Fussenegger und Laurence Rupp ermitteln ab 2027 im Österreich-„Tatort“. Damit beginnt eine neue Krimi-Ära. Wir haben uns angesehen, woher wir die zwei neuen Krimi-Hoffnungen des Landes kennen.
Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern – jetzt hat es der ORF bestätigt. Die Wiener „Tatort“-Nachfolge der etablierten Kommissare Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) treten ab 2027 Miriam Fussenegger (als Charlotte „Charlie“ Hahn) und Laurence Rupp (als Alex Maleky) an.
Die beiden ermitteln als Halbgeschwister, und unter der Regie von Dominik Hartl sollen im Frühling 2026 die Dreharbeiten für den ersten gemeinsamen Fall beginnen. Bis dahin sind Krassnitzer und Neuhauser noch in drei Filmen im Einsatz – zunächst in „Der Elektriker“ am 14. Dezember um 20.15 Uhr im ORF.
Kennen sich schon seit Langem
Die 35-jährige Linzerin Fussenegger und der 38-jährige Wiener Rupp sind sich schon lange bekannt. Sie begannen 2010 gemeinsam ihr Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar in Wien und waren dort vier Jahre lang in Ausbildung. In dieser Zeit standen sie für eine Produktion von William Shakespeares „Sommernachtstraum“ als Elfen-Königspaar Titania und Oberon auf der Bühne.
„Man darf seine Figur sehr lange begleiten“
Für Fussenegger ist der neue Job eine „große Ehre und Auszeichnung“, wie sie in einem ersten Statement bekannt gab. „Die Reihe steht für Qualität sowie gesellschaftspolitische und sozialkritische Inhalte. Man darf seine Figur lange begleiten und entwickeln.“
Die Oberösterreicherin ist weder auf der Bühne noch im Fernsehen eine Unbekannte. 2016 übernahm sie mit nur 25 Jahren die Rolle der Buhlschaft im Salzburger „Jedermann“, seit zehn Jahren steht sie auch öfters vor der Kamera. Unter anderem in der Serie „Walking On Sunshine“, der Komödie „Hals über Kopf“ oder diversen Landkrimis.
Sicheritz: „Wäre für die beiden neuen Kommissare bereit“
Rupp findet die Entscheidung des ORF für ihn „überwältigend. Ich spüre eine große Demut und Verantwortung, aber auch eine irrsinnige Freude.“ Schon im „Tatort: Paradies“ (2014) hatte er eine erste Rolle – unter Regisseur Harald Sicheritz, der sich der „Krone“ gegenüber über das neue Duo freut: „So etwas ist keine leichte Entscheidung. Und wenn man darauf Wert legt, alte Herren wie mich noch einmal in den Ring zu schicken, wäre ich für die beiden neuen Kommissare bereit.“
Rupps Durchbruch war 2006 im Horrorfilm „In 3 Tagen bist du tot“, zuletzt begeisterte er in der Netflix-Serie „Barbaren“, der internationalen Historienproduktion „Hunyadi“ und der Mystery-Serie „Souls“. Nun freuen wir uns auf die ersten Ermittlungen.
