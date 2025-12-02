Einstige Buhlschaft als Ermittlerin schon erprobt

Sie sind keineswegs unbekannt, aber auch nicht die Stars am Fernseh- und Kinohimmel schlechthin. Mit 2027 wird sich ihr Bekanntheitsgrad aber deutlich steigern. Dann treten Miriam Fussenegger und Laurence Rupp als Austro-„Tatort“-Ermittlerduo Charlotte Hahn und Alex Maleky in große Fußstapfen.
Erst miteinander warm werden müssen die beiden nicht, kennen sie einander doch bereits seit 15 Jahren. Denn die Linzerin Fussenegger (35) und der Wiener Rupp (38) starteten beide 2010 in ihr Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar in der Bundeshauptstadt. Dabei standen sie etwa in einer „Sommernachtstraum“-Produktion als Elfen-Königspaar Titania und Oberon gemeinsam auf der Bühne. Später trafen sich die beiden wieder beim Dreh zum Film „Cops“, wobei Rupp die Hauptrolle als ehrgeiziger WEGA-Rekrut übernahm und dafür mit dem Österreichischen Filmpreis in der Kategorie „Beste männliche Hauptrolle“ ausgezeichnet wurde – den kameratauglichen Umgang mit Waffen beherrscht er also bereits.
Festspiel-Debüt erfolgte 2015
Fussenegger wurde bald nach Absolvierung des Reinhardt-Seminars zweitjüngste Buhlschaft im Salzburger Jedermann (2016). Zu diesem Zeitpunkt hatte sie aber schon Schauspielluft bei den Salzburger Festspielen geschnuppert, spielte sie doch 2015 Lucy Brown in der „Dreigroschenoper“. In der Folge wirkte sie im Theaterbereich in einer Vielzahl an Produktionen auf verschiedensten Bühnen mit. Parallel stand Fussenegger häufig vor der Kamera – auch als Ermittlerin.
Ihre erste Hauptrolle übernahm sie im Mühlviertler ORF-„Landkrimi“ namens „Der Tote am Teich“, wobei sie u.a. mit Maria Hofstätter und Josef Hader spielte. Weitere „Landkrimis“ sollten folgen. Im Serienkosmos übernahm sie Rollen in „Walking on Sunshine“ und „Alles finster“, auf der Kinoleinwand war sie etwa im düsteren Streifen „Schächten“ und der Komödie „Hals über Kopf“ zu sehen.
Mehr als Kollegen
Im „Tatort“ verkörpert sie künftig Charlotte Hahn, die die Leitung einer Sondereinheit des Bundeskriminalamts übernimmt und ihr Team zusammenstellen darf. Am ersten Arbeitstag trifft sie überraschend auf Alex Maleky – gespielt von Rupp -, der nicht nur ihr Kollege, sondern auch Halbbruder ist. Sie hätte ihn ziemlich sicher nicht als ihren engsten Mitarbeiter ausgesucht, heißt es in einer Aussendung – und doch werden sie schon bald gemeinsam Fälle aufklären. Ob so viele wie Harald Krassnitzer (seit 1999) und Adele Neuhauser (seit 2011) als Moritz und Bibi, das wird sich weisen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.