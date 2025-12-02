Einstige Buhlschaft als Ermittlerin schon erprobt

Mehr als Kollegen

Im „Tatort“ verkörpert sie künftig Charlotte Hahn, die die Leitung einer Sondereinheit des Bundeskriminalamts übernimmt und ihr Team zusammenstellen darf. Am ersten Arbeitstag trifft sie überraschend auf Alex Maleky – gespielt von Rupp -, der nicht nur ihr Kollege, sondern auch Halbbruder ist. Sie hätte ihn ziemlich sicher nicht als ihren engsten Mitarbeiter ausgesucht, heißt es in einer Aussendung – und doch werden sie schon bald gemeinsam Fälle aufklären. Ob so viele wie Harald Krassnitzer (seit 1999) und Adele Neuhauser (seit 2011) als Moritz und Bibi, das wird sich weisen.