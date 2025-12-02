Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab 2027 im „Tatort“

Einstige Buhlschaft als Ermittlerin schon erprobt

Salzburg
02.12.2025 12:05
Laurence Rupp und Miriam Fussenegger
Laurence Rupp und Miriam Fussenegger(Bild: Thomas Ramstorfer)

Sie sind keineswegs unbekannt, aber auch nicht die Stars am Fernseh- und Kinohimmel schlechthin. Mit 2027 wird sich ihr Bekanntheitsgrad aber deutlich steigern. Dann treten Miriam Fussenegger und Laurence Rupp als Austro-„Tatort“-Ermittlerduo Charlotte Hahn und Alex Maleky in große Fußstapfen. 

0 Kommentare

Erst miteinander warm werden müssen die beiden nicht, kennen sie einander doch bereits seit 15 Jahren. Denn die Linzerin Fussenegger (35) und der Wiener Rupp (38) starteten beide 2010 in ihr Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar in der Bundeshauptstadt. Dabei standen sie etwa in einer „Sommernachtstraum“-Produktion als Elfen-Königspaar Titania und Oberon gemeinsam auf der Bühne. Später trafen sich die beiden wieder beim Dreh zum Film „Cops“, wobei Rupp die Hauptrolle als ehrgeiziger WEGA-Rekrut übernahm und dafür mit dem Österreichischen Filmpreis in der Kategorie „Beste männliche Hauptrolle“ ausgezeichnet wurde – den kameratauglichen Umgang mit Waffen beherrscht er also bereits.

Festspiel-Debüt erfolgte 2015
Fussenegger wurde bald nach Absolvierung des Reinhardt-Seminars zweitjüngste Buhlschaft im Salzburger Jedermann (2016). Zu diesem Zeitpunkt hatte sie aber schon Schauspielluft bei den Salzburger Festspielen geschnuppert, spielte sie doch 2015 Lucy Brown in der „Dreigroschenoper“. In der Folge wirkte sie im Theaterbereich in einer Vielzahl an Produktionen auf verschiedensten Bühnen mit. Parallel stand Fussenegger häufig vor der Kamera – auch als Ermittlerin.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Groß-Events stehen an
Hier ist am Wochenende mit Stau zu rechnen
02.12.2025
„Krone“-Gemeindeserie
In Annaberg hofft man auf ein neues Luxushotel
02.12.2025
Experte gespannt
Vor Biathlon-Start ist „Lust auf mehr extrem“
02.12.2025

Ihre erste Hauptrolle übernahm sie im Mühlviertler ORF-„Landkrimi“ namens „Der Tote am Teich“, wobei sie u.a. mit Maria Hofstätter und Josef Hader spielte. Weitere „Landkrimis“ sollten folgen. Im Serienkosmos übernahm sie Rollen in „Walking on Sunshine“ und „Alles finster“, auf der Kinoleinwand war sie etwa im düsteren Streifen „Schächten“ und der Komödie „Hals über Kopf“ zu sehen.

Mehr als Kollegen
Im „Tatort“ verkörpert sie künftig Charlotte Hahn, die die Leitung einer Sondereinheit des Bundeskriminalamts übernimmt und ihr Team zusammenstellen darf. Am ersten Arbeitstag trifft sie überraschend auf Alex Maleky – gespielt von Rupp -, der nicht nur ihr Kollege, sondern auch Halbbruder ist. Sie hätte ihn ziemlich sicher nicht als ihren engsten Mitarbeiter ausgesucht, heißt es in einer Aussendung – und doch werden sie schon bald gemeinsam Fälle aufklären. Ob so viele wie Harald Krassnitzer (seit 1999) und Adele Neuhauser (seit 2011) als Moritz und Bibi, das wird sich weisen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
254.268 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
208.014 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
149.399 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf