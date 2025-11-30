„Tatort“ Frankfurt: Erste Risse in der Harmonie

„Licht“ (20.15 Uhr, ORF 2) ist so wie der Vorgänger „Dunkelheit“ ein düsterer Krimi, der nicht von Effekthascherei, sondern von einer packenden Handlung lebt. Auch optisch bleiben die Szenenbilder gedämpft, was nicht weiter schwer ist, da sich das Büro der „Abteilung Altfälle“ in einem Keller befindet. Die neuen Ermittler sind stoische, hartnäckige Charaktere, Schmäh und Sarkasmus sucht man bei diesem Team vergeblich. Das heißt aber nicht, dass sie abgehärtet und überheblich sind, im Gegenteil: Azadi und Kulina gehen ihre Fälle sehr nahe, denn sie sind nicht mit dem grellen Anfangsschmerz der Angehörigen konfrontiert, sondern mit Menschen, die durch jahrelange Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit gebrochen wurden. Die Kombination aus cleverer Hinweis-Schnitzeljagd und diesen großen Emotionen ergibt einen Frankfurt-„Tatort“, auf den man sich künftig immer freuen kann.