Weihnachtsgeschichte mit Grille, Fisch und Engel

„Eine Flasche Milch schenk’ ich hinzu, gar süß von uns’rer besten Kuh“, weiß Rene, der den Hirten Gallus zum Besten gibt, und hebt hervor: „Das Besondere am Theaterspielen ist für mich die Teamarbeit. Das ist wirklich schön!“ Seit Mitte Oktober wird im Festsaal im Lebensraum Birkenhof fleißig geprobt, denn am 11. Dezember (16 Uhr) bringt die Theatergruppe „Die Nacht – die ist so freudenreich für alle Kreatur“ auf die Bühne.