Weihnachtsgeschichte mit Grille, Fisch und Engel

Ein inklusives Theaterprojekt vom Lebensraum Birkenhof in Kärnten zeigt mit Spielfreude und Hingabe die Herbergssuche von Josef und Maria.
„Eine Flasche Milch schenk’ ich hinzu, gar süß von uns’rer besten Kuh“, weiß Rene, der den Hirten Gallus zum Besten gibt, und hebt hervor: „Das Besondere am Theaterspielen ist für mich die Teamarbeit. Das ist wirklich schön!“ Seit Mitte Oktober wird im Festsaal im Lebensraum Birkenhof fleißig geprobt, denn am 11. Dezember (16 Uhr) bringt die Theatergruppe „Die Nacht – die ist so freudenreich für alle Kreatur“ auf die Bühne.
Und auf den Brettern, die die Welt bedeuten, begibt sich so manches Lebewesen wie Grille oder Fisch, denn die Engel berichten nicht nur den Hirten von der Geburt Jesu. Lukas spielt den Marienkäfer: „Ich flieg’ wie ein Vogel herum“, lacht er und spricht sofort fehlerfrei seinen Text: „Marienkäfer im Tupfgewand, setzt sich auf Mutter Gottes Hand.“
Die Darsteller freuen sich schon auf viele Zuseher
16 Jugendliche und Erwachsene mit Unterstützungsbedarf schlüpfen in die verschiedensten Rollen, denn Schauspielern ist seit jeher Bestandteil der pädagogischen Arbeit am Birkenhof. Neben der darstellerischen Arbeit beschäftigen sich die Klienten auch mit Gesang und Tanz.
„Es ist schön zu sehen, wie stolz alle auf der Bühne stehen, wenn das Publikum applaudiert. Das fördert das Selbstbewusstsein“, so Dominik Schrittesser, Sozialbetreuer im Lebensraum Birkenhof, der auch das Weihnachtsstück inszeniert. „Ich spiel’ einen Engel, der hat Locken und ist schön geschminkt. Aufgeregt bin ich auch schon, wenn meine Familie kommt“, freut sich Nadine auch auf viele weitere Zuschauer.
