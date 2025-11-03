Mit Glühwein-Duft in der Luft beginnt der Advent

„Krone“ Partner bei fünf Events am Alten Platz

„Wir veranstalten heuer bis Weihnachten fünf gemeinsame Events am Alten Platz. „Es ist der schönste Platz der Stadt mit Leben, Licht und viel Herzlichkeit“, schwärmt Höferer. So sollen sich am Donnerstag zwischen 16 und 23 Uhr wieder tausende Gäste am Alten Platz versammeln. Beim Glühwein-Opening kosten alle Glühweine und Glühmoste fünf Euro (statt wie sonst 4,80 Euro). Ein Teil dieser Einnahmen geht an „Krone-Leser helfen“. Die „Krone“ ist heuer als Partner dabei.