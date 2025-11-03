Mit Glühwein-Duft in der Luft beginnt der Advent

Am Donnerstag ist es so weit, dann taucht Klagenfurt mit dem Glühwein-Opening schon in die Vorweihnachtszeit ein. Um 16 Uhr geht es los, das Event läuft bis 23 Uhr. Tausende Gäste sollen ganz friedlich mit einem Punsch auf den Advent anstoßen.
Mit dem Glühwein-Opening begann in Klagenfurt immer die Adventzeit. „Wir bauen gerade die Standln auf“, erzählt Gerti Höferer („Teatro am Alten Platz“), der das Punsch-Fest mit drei weiteren Wirten gemeinsam aufzieht. Auch Michaela Nadolph („BarItalia“), Samir Isakovic („Stadtcafé“) sowie Sandro Dobesch und Elias Gigacher („Golden Goose“) helfen mit.
„Krone“ Partner bei fünf Events am Alten Platz
„Wir veranstalten heuer bis Weihnachten fünf gemeinsame Events am Alten Platz. „Es ist der schönste Platz der Stadt mit Leben, Licht und viel Herzlichkeit“, schwärmt Höferer. So sollen sich am Donnerstag zwischen 16 und 23 Uhr wieder tausende Gäste am Alten Platz versammeln. Beim Glühwein-Opening kosten alle Glühweine und Glühmoste fünf Euro (statt wie sonst 4,80 Euro). Ein Teil dieser Einnahmen geht an „Krone-Leser helfen“. Die „Krone“ ist heuer als Partner dabei.
Besinnliche Zeit wird eingeläutet
„Das Glühwein-Opening hat eine lange Tradition, es soll auch der Start für eine besinnliche Zeit werden. Ganz ohne Aggression stoßen wir miteinander an, gerade das brauchen wir in dieser Zeit“, sagt Michaela Nadolph. Auch Samir Isakovic ist schon 15 Jahre dabei, „wir waren immer zufrieden. Es hat den Leuten immer gut getan, wenn man mit einem Gühwein und Freunden einen netten Abend verbringen kann.“
DJ´s und Weihnachtscharme
Sandro Dobesch und Elias Gigacher sind zum ersten Mal dabei. „Wir haben ein neues Konzept, liefern viele Ideen“, sagt Dobesch. „Insgesamt gibt es vier Punsch-Standln. Die DJs Dietmar Staller und DJ Maph spielen auf. Wenn der Duft von Glühwein in der Luft liegt und Musik den Platz erfüllt, dann wird in Klagenfurt mit dem Glühwein-Opening die Weihnachtszeit eingeläutet“, freut sich Szenewirt Gerti Höferer.
