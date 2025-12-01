„Empfehlen Jobgarantie für Langzeitarbeitslose“

Funktioniere die Umsetzung, könne man alle einbeziehen, die über 25 Jahre alt und seit mindestens drei Jahren arbeitslos seien, teilte das Momentum Institut weiter mit. Danach könne die Jobgarantie für alle über 25-Jährigen kommen, die seit mehr als einem Jahr als beschäftigungslos gelten. Diese Anfangskosten werden mit 3,7 Milliarden Euro beziffert. Rückflüsse in Form von Steuern, Sozialbeiträgen und Co sind darin nicht enthalten. „69,6 Prozent der Bruttokosten fließen direkt zurück an den Staat“, verweist das Team der Denkfabrik auf eine Untersuchung zu einer Jobgarantie (Geyer/Premrvov/Prinz, 2022).