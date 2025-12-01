Vorteilswelt
Momentum Institut:

„Empfehlen Jobgarantie für Langzeitarbeitslose“

Wirtschaft
01.12.2025 22:47
Laut dem Momentum Institut könnten Langzeitarbeitslose zum Beispiel bei der Post unterstützen ...
Laut dem Momentum Institut könnten Langzeitarbeitslose zum Beispiel bei der Post unterstützen (Symbolbild).(Bild: Imre Antal)

Österreichs Arbeitslosenquote ist im November auf 7,5 Prozent geklettert. Ein Teil dieser Menschen hat seit mehr als einem Jahr keine Arbeitsstelle mehr. Das Momentum Institut hat sich nun angesehen, wie viel es kosten würde, Langzeitarbeitslosen eine Jobgarantie zu schaffen.

Gemeint ist damit ein kollektivvertraglich entlohnter Arbeitsplatz. „In einem ersten Schritt empfehlen wir, die Jobgarantie für alle über 55 Jahren einzuführen, weil hier der Bedarf besonders hoch ist. Das sind derzeit rund 33.000 Langzeitbeschäftigungslose, die länger als ein Jahr keinen Job haben. Kostenpunkt: 983 Millionen Euro“, sagte Barbara Schuster, Chefökonomin des Instituts, das vor allem aus Mitteln der Arbeiterkammer (AK) finanziert wird. Kosten für Verwaltung, Koordination, Projektmanagement oder Coaching seien in dieser Rechnung noch nicht enthalten. Allerdings würden AMS-Kurse für Langzeitarbeitslose wegfallen, was im Gegenzug Kosten spare.

Funktioniere die Umsetzung, könne man alle einbeziehen, die über 25 Jahre alt und seit mindestens drei Jahren arbeitslos seien, teilte das Momentum Institut weiter mit. Danach könne die Jobgarantie für alle über 25-Jährigen kommen, die seit mehr als einem Jahr als beschäftigungslos gelten. Diese Anfangskosten werden mit 3,7 Milliarden Euro beziffert. Rückflüsse in Form von Steuern, Sozialbeiträgen und Co sind darin nicht enthalten. „69,6 Prozent der Bruttokosten fließen direkt zurück an den Staat“, verweist das Team der Denkfabrik auf eine Untersuchung zu einer Jobgarantie (Geyer/Premrvov/Prinz, 2022).

In einem ersten Schritt empfehlen wir, die Jobgarantie für alle über 55 Jahren einzuführen, weil hier der Bedarf besonders hoch ist.

Barbara Schuster, Momentum Institut

Freiwillige Alternative
Sie denken an eine freiwillige Alternative zur Arbeitslosigkeit: Langzeitarbeitslose sollen wählen können, ob sie weiterhin Geldleistungen beziehen oder einen angebotenen Job ausüben. Als Arbeitgeber sieht das Konzept vor allem Staat, Länder, Gemeinden und gemeinnützige Organisationen vor, aber auch private Unternehmen könnten eingebunden werden. Mögliche Tätigkeiten seien etwa Pflege und Betreuung, Unterstützung in Geschäften des täglichen Bedarfs, bei der Post oder in Heimatmuseen, die Instandhaltung von Parks und Spielplätzen oder Reparaturen.

In der Vergangenheit habe es bereits gute Erfahrungen mit Projekten wie der Arbeitsplatzgarantie Marienthal und der Aktion 20.000 für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeben, hieß es. Auf die Löhne und KV-Verhandlungen im privaten Sektor würde sich eine staatliche Jobgarantie wohl nicht auswirken.

