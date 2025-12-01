Neuer Rekord: Die Welt rüstet weiter massiv auf

Die USA bleiben unangefochten das Schwergewicht der Branche: 39 der 100 größten Rüstungsunternehmen haben dort ihren Sitz, vier der fünf größten Konzerne stammen aus den Vereinigten Staaten. Ihre Waffenumsätze stiegen um weitere 3,8 Prozent auf 334 Milliarden Dollar. Nur BAE Systems aus Großbritannien konnte sich unter die ersten fünf schieben – als erstes Nicht-US-Unternehmen seit 2017.