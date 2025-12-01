Starreporter und Max-Merkel-Kumpel (†91) gestorben

Er kannte die ganz großen Namen des Weltfußballs, ging bei den Großereignissen in den Teamquartieren ein und aus: Nun ist der einst enge Freund von Trainerlegende Max Merkel ebenso verstorben ...
Im Nachbarland trauert man um eine Reportergröße. Denn Klaus Bockelkamp prägte die Fußball-Berichterstattung in Deutschland über Jahrzehnte – speziell in den großen 60er-, 70er- und 80er-Jahren, leidenschaftlich mit.
Sein Sohn Markus machte die Nachricht am Montagnachmittag öffentlich und informierte frühere Weggefährten des Vollblut-Journalisten, der ganz nah dran war an den Stars und Sternchen jener Tage.
„Das war ein feiner Kerl, ich werde seiner Beerdigung beiwohnen“, so der Weltmeister von 1974, Wolfgang Overath.
Bockelkamp war nicht nur bei „Bild“ eine Reporter-Institution und ein enger Freund des damaligen Kolumnisten Max Merkel (verstorben 2006), sondern auch als Buchautor bekannt, so verfasste er eine viel beachtete Biografie („Hennes“) über Trainer-Legende Hennes Weisweiler.
Sein Sohn Markus, der auch in Wien arbeitet, sagte tief bewegt: „Mein Vater Klaus Bockelkamp ist am 1. Advent im Alter von 91 Jahren in Köln gestorben. Nach Krankheit, drei Jahren ohne meine Mutter, müde vom Leben. Auch wenn man bei diesem Alter vorbereitet ist, trifft die Wucht der Trauer und des Verlustes immer noch heftig.“
„Lässt uns weinend lächeln“
Und weiter: „Aber der Rückblick auf sein Leben lässt uns weinend lächeln. So viel gesehen, erlebt. So viele Menschen kennengelernt. Von der Recklinghäuser Zeitung zur Kölnischen Rundschau. Dann 1964 zu Bild. Immer im Sport, Fußball war seine Leidenschaft. Die 1960er,1970er, 1980er waren die Zeit meines Vaters als Sportjournalist.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.