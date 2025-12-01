Starreporter und Max-Merkel-Kumpel (†91) gestorben

Sein Sohn Markus, der auch in Wien arbeitet, sagte tief bewegt: „Mein Vater Klaus Bockelkamp ist am 1. Advent im Alter von 91 Jahren in Köln gestorben. Nach Krankheit, drei Jahren ohne meine Mutter, müde vom Leben. Auch wenn man bei diesem Alter vorbereitet ist, trifft die Wucht der Trauer und des Verlustes immer noch heftig.“