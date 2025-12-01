Vorteilswelt
Starreporter und Max-Merkel-Kumpel (†91) gestorben

Fußball International
01.12.2025 23:29
Max Merkel und Klaus Bockelkamp waren Kollegen und Freunde.
Max Merkel und Klaus Bockelkamp waren Kollegen und Freunde.(Bild: Archiv Bockelkamp)

Er kannte die ganz großen Namen des Weltfußballs, ging bei den Großereignissen in den Teamquartieren ein und aus: Nun ist der einst enge Freund von Trainerlegende Max Merkel ebenso verstorben ...

Im Nachbarland trauert man um eine Reportergröße. Denn Klaus Bockelkamp prägte die Fußball-Berichterstattung in Deutschland über Jahrzehnte – speziell in den großen 60er-, 70er- und 80er-Jahren, leidenschaftlich mit.

Sein Sohn Markus machte die Nachricht am Montagnachmittag öffentlich und informierte frühere Weggefährten des Vollblut-Journalisten, der ganz nah dran war an den Stars und Sternchen jener Tage. 

„Das war ein feiner Kerl, ich werde seiner Beerdigung beiwohnen“, so der Weltmeister von 1974, Wolfgang Overath. 

Klaus und Markus Bockelkamp
Klaus und Markus Bockelkamp(Bild: Archiv Bockelkamp)

Bockelkamp war nicht nur bei „Bild“ eine Reporter-Institution und ein enger Freund des damaligen Kolumnisten Max Merkel (verstorben 2006), sondern auch als Buchautor bekannt, so verfasste er eine viel beachtete Biografie („Hennes“) über Trainer-Legende Hennes Weisweiler.

Sein Sohn Markus, der auch in Wien arbeitet, sagte tief bewegt: „Mein Vater Klaus Bockelkamp ist am 1. Advent im Alter von 91 Jahren in Köln gestorben. Nach Krankheit, drei Jahren ohne meine Mutter, müde vom Leben. Auch wenn man bei diesem Alter vorbereitet ist, trifft die Wucht der Trauer und des Verlustes immer noch heftig.“

Klaus Bockelkamp mit Real Madrid-Star Günter Netzer
Klaus Bockelkamp mit Real Madrid-Star Günter Netzer(Bild: Archiv Bockelkamp)

„Lässt uns weinend lächeln“
Und weiter: „Aber der Rückblick auf sein Leben lässt uns weinend lächeln. So viel gesehen, erlebt. So viele Menschen kennengelernt. Von der Recklinghäuser Zeitung zur Kölnischen Rundschau. Dann 1964 zu Bild. Immer im Sport, Fußball war seine Leidenschaft. Die 1960er,1970er, 1980er waren die Zeit meines Vaters als Sportjournalist.“

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
