WM-Quali: ÖBV-Männer verlieren gegen Lettland

Naglic konnte alles andere als auf seine beste Formation zurückgreifen. Neben NBA-Star Jakob Pöltl wog vor allem das Fehlen von Sylven Landesberg schwer, der wegen einer Ellbogenverletzung passen musste. Zudem stand Fynn Schott wegen eines Fingerbruchs nicht zur Verfügung. Unabhängig davon präsentierten sich die Gastgeber im ersten Viertel von der besten Seite, hielten gegen die physisch starken Letten nicht nur voll dagegen, sondern erspielten sich auch einen 24:20-Vorsprung. Im zweiten Viertel war der schnell dahin, die ÖBV-Truppe konnte das Geschehen angetrieben vom starken Bogic Vujosevic aber weiter offen halten. Mit einem 37:40 ging es in die Kabine.