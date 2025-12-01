Straßenwalze stieß mit Regionalzug zusammen

Die Passagierinnen und Passagiere des Regionalzugs blieben unverletzt. Sie wurden in Absprache mit dem Eisenbankverkehrsunternehmen zum nächsten Bahnhof gebracht, wo sie ihre Reise fortsetzen konnten. Die Baufirma entfernte das Wrack der Straßenwalze, die neben den Gleisen zum Liegen gekommen war. Auf Fotos der Feuerwehr ist zu sehen, dass sie in zwei Teile gebrochen ist.