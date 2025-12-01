Straßenwalze stieß mit Regionalzug zusammen

Im niederösterreichischen Herzogenburg ist am Montagnachmittag eine Straßenwalze mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Ersthelferinnen und Ersthelfer setzten die Rettungskette in Gang.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden das Führerhaus der Straßenwalze abgerissen und der Lenker darunter eingeklemmt. Der Verletzte habe rasch befreit werden können, teilte die Freiwillige Feuerwehr Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) am Montagabend auf der Plattform Facebook mit.
Die Passagierinnen und Passagiere des Regionalzugs blieben unverletzt. Sie wurden in Absprache mit dem Eisenbankverkehrsunternehmen zum nächsten Bahnhof gebracht, wo sie ihre Reise fortsetzen konnten. Die Baufirma entfernte das Wrack der Straßenwalze, die neben den Gleisen zum Liegen gekommen war. Auf Fotos der Feuerwehr ist zu sehen, dass sie in zwei Teile gebrochen ist.
Hier sehen Sie Fotos von dem Einsatz:
Die Feuerwehrleute leuchteten die Einsatzstelle aus und banden die ausgeflossenen Betriebsmittel. Der Einsatz dauerte zweieinhalb Stunden. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Herzogenburg-Stadt, Oberndorf in der Ebene, die Polizei und Rettung sowie die ÖBB Infra.
