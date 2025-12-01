Vorteilswelt
Lenker eingeklemmt

Straßenwalze stieß mit Regionalzug zusammen

Niederösterreich
01.12.2025 23:18
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Führerhaus der Straßenwalze abgerissen.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Führerhaus der Straßenwalze abgerissen.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Herzogenburg-Stadt)

Im niederösterreichischen Herzogenburg ist am Montagnachmittag eine Straßenwalze mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Ersthelferinnen und Ersthelfer setzten die Rettungskette in Gang.

0 Kommentare

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden das Führerhaus der Straßenwalze abgerissen und der Lenker darunter eingeklemmt. Der Verletzte habe rasch befreit werden können, teilte die Freiwillige Feuerwehr Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) am Montagabend auf der Plattform Facebook mit.

Die Passagierinnen und Passagiere des Regionalzugs blieben unverletzt. Sie wurden in Absprache mit dem Eisenbankverkehrsunternehmen zum nächsten Bahnhof gebracht, wo sie ihre Reise fortsetzen konnten. Die Baufirma entfernte das Wrack der Straßenwalze, die neben den Gleisen zum Liegen gekommen war. Auf Fotos der Feuerwehr ist zu sehen, dass sie in zwei Teile gebrochen ist.

Hier sehen Sie Fotos von dem Einsatz:

Die Feuerwehrleute leuchteten die Einsatzstelle aus und banden die ausgeflossenen Betriebsmittel. Der Einsatz dauerte zweieinhalb Stunden. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Herzogenburg-Stadt, Oberndorf in der Ebene, die Polizei und Rettung sowie die ÖBB Infra.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
Niederösterreich

Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete" kompliziert
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren"
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
252.612 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
147.201 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
146.385 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
