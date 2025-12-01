Feuer in Wohnhaus fordert Todesopfer und Verletzen

14 Einsatzfahrzeuge mit rund 60 Feuerwehrleuten sind am Montagabend im 16. Wiener Bezirk im Großeinsatz gestanden. In der Bergsteiggasse wurde die „Warnstufe 2“ ausgerufen, nachdem ein Brand in einem Stiegenhaus gemeldet worden war. Eine Person kam ums Leben.
Tragischer Feierabend für die Bewohner der Bergsteiggasse in Ottakring am Montag: Aus noch unbekannter Ursache war im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Wiener Berufsfeuerwehr eilte zum Einsatzort.
Mit 14 Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften kämpften die Profi-Floriani die Flammen rasch nieder – für eine Person kam aber jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch leblos geborgen werden. Eine weitere Person wurde verletzt.
Die Nachlöscharbeiten dauerten bis 22 Uhr an. „Die Ursache für den Brand ist noch unklar“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr zur „Krone“. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.
