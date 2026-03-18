Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rohbau fertig

Neue Fluchtwege für den Zeller Schmittentunnel

Salzburg
18.03.2026 09:30
Sechs Millionen Fahrzeuge benützen jedes Jahr den Schmittentunnel in Zell am See
Sechs Millionen Fahrzeuge benützen jedes Jahr den Schmittentunnel in Zell am See(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Zwölf Rettungsstollen sollen die Sicherheit in dem fünf Kilometer langen Schmittentunnel deutlich erhöhen. Der Rohbau des ersten Abschnitts ist bereits fertiggestellt. Der Abschnitt wird Mitte des Jahres in Betrieb gehen. 2027 beginnt der nächste Teil.

0 Kommentare

Die Belastung für die Anrainer war hoch. Rund ein Jahr lang haben die Sprengarbeiten für die neuen Flucht- und Rettungsstollen im Schmittentunnel in Zell am See angedauert, mehr als 1100 Sprengungen wurden durchgeführt. Jetzt ist der Rohbau des Abschnitts Nord von Maishofen bis zum Schmittengraben auf einer Länge von 1,8 Kilometern fertiggestellt. Benützbar sollen die Rettungswege noch heuer im Sommer sein.

„Wie wichtig gerade die Tunnelsicherheit in Salzburg ist, hat Anfang des Jahres der Unfall am Beginn des Brentenbergtunnels auf der A10 bewiesen. Den Schmittentunnel nutzen rund sechs Millionen Fahrzeuge jährlich“, sagt Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP).

Referatsleiter Christian Cecon (l.) mit Landesvize Stefan Schnöll
Referatsleiter Christian Cecon (l.) mit Landesvize Stefan Schnöll(Bild: Land Salzburg)

63.000 Kubikmeter Gestein wurden in dem ersten Abschnitt aus dem Berg geholt. Ein Güterzug hätte damit eine Länge von zwölf Kilometern. Fünf neue Flucht- und Rettungswege wird es in dem Abschnitt geben.

Lesen Sie auch:
Jobabbau bei Skidata
Kündigungen
Bei Skidata verlieren 35 Mitarbeiter ihren Job
16.03.2026
Sie verlassen Verein
26 Tageseltern wollen weniger Lohn nicht hinnehmen
16.03.2026
Blaue Werbetour
Andrang auf Leberkäse vor Salzburger Spital gering
17.03.2026

Ab dem kommenden Jahr starten die Arbeiten am Abschnitt Mitte/Süd auf einer Länge von 2,5 Kilometern. Die Arbeiten werden von der anderen Tunnelseite von Schüttdorf aus durchgeführt. „Die Gesamtfertigstellung ist für das Jahr 2030 geplant. Der jetzige Abschnitt konnte genau im Zeitplan abgeschlossen werden“, so Schnöll. Insgesamt investiert das Land Salzburg in die zwölf Stollen mehr als 76 Millionen Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
18.03.2026 09:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
195.795 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
168.182 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
155.732 mal gelesen
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1632 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1462 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1332 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf