Neue Fluchtwege für den Zeller Schmittentunnel

Die Belastung für die Anrainer war hoch. Rund ein Jahr lang haben die Sprengarbeiten für die neuen Flucht- und Rettungsstollen im Schmittentunnel in Zell am See angedauert, mehr als 1100 Sprengungen wurden durchgeführt. Jetzt ist der Rohbau des Abschnitts Nord von Maishofen bis zum Schmittengraben auf einer Länge von 1,8 Kilometern fertiggestellt. Benützbar sollen die Rettungswege noch heuer im Sommer sein.