Harriet Herbig-Matten

„Maxton Hall“-Beauty trug einen Hauch von Nichts

Star-Style
20.10.2025 11:23
Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung bei der Premiere der zweiten Staffel von „Maxton Hall“ ...
Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung bei der Premiere der zweiten Staffel von „Maxton Hall“ in Berlin(Bild: Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)

Am Wochenende wurde die Premiere der zweiten Staffel der Hit-Serie „Maxton Hall“ in Berlin gefeiert. Und alle Blicke richteten sich dabei auf Hauptdarstellerin Harriet Herbig-Matten: Die Ruby-Darstellerin trug auf dem roten Teppich nämlich einen Hauch von Nichts.

Die Vorfreude der Fans ist groß: Die Amazon-Prime-Serie „Maxton Hall“ geht ab 7. November in eine zweite Staffel. Mit dabei sind natürlich wieder die beiden Hauptdarsteller, Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, die am Wochenende bei der Premiere in Berlin für ein großes Blitzlichtgewitter sorgten.

Was für ein Look!
Und das lag vor allem an der Darstellerin der Ruby Bell, die einen wahrlich atemberaubenden Auftritt hinlegte. Passend zum in blau gehaltenen „roten“ Teppich erschien die 22-Jährige nämlich in einem royalblauen Kleid, das nur wenig der Fantasie überließ.

Der Look von Harriet Herbig-Matten sorgte für Schnappatmung.
Der Look von Harriet Herbig-Matten sorgte für Schnappatmung.(Bild: Anita Bugge / Action Press / picturedesk.com)

Das Dekolleté der deutschen Schauspielerin wurde von zwei Stoffstücken gerade so bedeckt, darunter ergoss sich jede Menge transparenter Stoff, der nicht nur einen Blick auf Herbig-Mattens tolle Figur zuließ, sondern auch auf das einzige, was sie noch drunter trug – nämlich einen hellblauen Stringtanga.

Und als würde dieser Anblick nicht schon für Schnappatmung sorgen, war das aufregende Kleid am Rücken auch noch so weit ausgeschnitten, dass es bis zum Höschen reichte. Heißer geht es kaum! 

Unter dem transparenten Stoff blieb nur wenig der Fantasie überlassen.
Unter dem transparenten Stoff blieb nur wenig der Fantasie überlassen.(Bild: Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)

Erfolgreiche Buchverfilmung
Die deutsche Serie „Maxton Hall“ basiert auf der Buchreihe „Save“ von Mona Kasten und dreht sich um die junge Ruby Bell, die ein Stipendium für das Elite-College „Maxton Hall“ erhält und in einen Skandal rund um den arroganten James Beaufort reingezogen wird. Der versucht, Rubys Schweigen zu erkaufen – bis sich die beiden ineinander verlieben ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
