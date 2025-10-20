„Maxton Hall“-Beauty trug einen Hauch von Nichts

Am Wochenende wurde die Premiere der zweiten Staffel der Hit-Serie „Maxton Hall“ in Berlin gefeiert. Und alle Blicke richteten sich dabei auf Hauptdarstellerin Harriet Herbig-Matten: Die Ruby-Darstellerin trug auf dem roten Teppich nämlich einen Hauch von Nichts.
Die Vorfreude der Fans ist groß: Die Amazon-Prime-Serie „Maxton Hall“ geht ab 7. November in eine zweite Staffel. Mit dabei sind natürlich wieder die beiden Hauptdarsteller, Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, die am Wochenende bei der Premiere in Berlin für ein großes Blitzlichtgewitter sorgten.
Was für ein Look!
Und das lag vor allem an der Darstellerin der Ruby Bell, die einen wahrlich atemberaubenden Auftritt hinlegte. Passend zum in blau gehaltenen „roten“ Teppich erschien die 22-Jährige nämlich in einem royalblauen Kleid, das nur wenig der Fantasie überließ.
Das Dekolleté der deutschen Schauspielerin wurde von zwei Stoffstücken gerade so bedeckt, darunter ergoss sich jede Menge transparenter Stoff, der nicht nur einen Blick auf Herbig-Mattens tolle Figur zuließ, sondern auch auf das einzige, was sie noch drunter trug – nämlich einen hellblauen Stringtanga.
Und als würde dieser Anblick nicht schon für Schnappatmung sorgen, war das aufregende Kleid am Rücken auch noch so weit ausgeschnitten, dass es bis zum Höschen reichte. Heißer geht es kaum!
Erfolgreiche Buchverfilmung
Die deutsche Serie „Maxton Hall“ basiert auf der Buchreihe „Save“ von Mona Kasten und dreht sich um die junge Ruby Bell, die ein Stipendium für das Elite-College „Maxton Hall“ erhält und in einen Skandal rund um den arroganten James Beaufort reingezogen wird. Der versucht, Rubys Schweigen zu erkaufen – bis sich die beiden ineinander verlieben ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.