Christkindlmärkte in Tirol: Luxus oder leistbar?

Nach dem wilden Ritt auf dem Karussell-Pferd kommt der Hunger, ein Kiachl für jeden um je 5,90 Euro. Mittlerweile sind wir bei 33,50 Euro. Nun wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, zu gehen, aber das Kind quengelt und hat die Luftballone entdeckt: Zehn Euro für den kleinsten Ballon, die Eltern trinken für die Nerven noch einen Glühwein, plötzlich sind wir bei 52,50 Euro. Man könnte sagen, wir haben an dieser Stelle das „Basic-Christkindlmarkt-Erlebnis“ überschritten und sind schon in der Pro-Version gelandet. In der Deluxe-Version gibt es für die Eltern noch gebrannte Mandeln (man liebt sich und teilt eine Portion), das Kind bekommt noch eine Schokobanane und weil wir heute die Spendierhosen anhaben, darf es auch vier Enten fischen. 66 Euro sind wir mittlerweile los. Puh, unser fiktives Kind macht den Besuch ganz schön teuer, mit den fiktiven Geschwisterkindern haben wir es vorerst nicht so eilig...