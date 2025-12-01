400.000 Wiener besser vor Überflutung geschützt

Die Zahlen: 63 Tonnen schwer und 13 Meter hoch, mit einer Leistung von 15.000 Liter/Sekunde. Montagfrüh war Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) beim Einbau der neuen Pumpe mit dabei. An einem trockenen Tag werden übrigens zwischen 600 und 2000 Liter Abwasser pro Sekunde aus den Bezirken 21 und 22 unter der Donau zur Kläranlage nach Simmering transportiert. Bei Regen ist es ein Vielfaches mehr, dann lässt das Pumpwerk Donauinsel seine Muskeln spielen.